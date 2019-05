Chi ha vinto l’Eurovision 2019? I Paesi Bassi con Duncan Laurence, Mahmood al secondo posto

Finisce con un ottimo secondo posto l’avventura di Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019. L’evento, che quest’anno si è tenuto in Israele, è stato vinto dal cantante dei Paesi Bassi Duncan Laurence. Dunque, nel 2020 l’Esc verrà organizzato dall’Olanda e si terrà ad Amsterdam. La vittoria di Laurence non è stata una sorpresa: da mesi l’artista era tra i favoriti dei bookmakers. Sorprende invece il risultato dell’Italia, che per un soffio non ha trionfato a Tel Aviv. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha raggiunto inizialmente il quarto posto con il voto degli altri paesi (a regalare 12 punti, ovvero il massimo del punteggio, ci hanno pensato Belgio, Croazia, San Marino, Malta, Nord Macedona e Germania) ma è stato il televoto ad avere un peso importante. L’Italia è stato infatti il paese più votato da casa insieme a Paesi Bassi e Norvegia.

Mahmood all’Eurovision 2019: secondo posto e premio di qualità

Oltre al secondo posto ottenuto all’Eurovision Song Contest 2019 Mahmood ha vinto il premio per il miglior testo per la canzone Soldi. Un grande riconoscimento per il cantautore che, a differenza di altri paesi, ha preferito non tradurre alcuna strofa del suo brano. Soldi è stata infatti presentata rigorosamente in lingua italiana e non in inglese come fatto dalla maggior parte degli altri concorrenti.

L’esibizione di Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019