Jambo cosa significa? Traduzione e testo della canzone di Giusy Ferreri

Cosa significa la parola Jambo: testo e significato della nuova canzone di Giusy Ferreri

Nuovo tormentone estivo per Giusy Ferreri. Dopo il successo di Amore e Capoeira dell’estate 2018, la cantante è tornata a fare coppia con Takagi & Ketra (e Omi) per una nuova canzone che ha subito conquistato gli italiani. Si tratta di Jambo, brano dalle movenze africane che strizza l’occhio al più celebre Waka Waka di Shakira, inno dei Mondiali di Calcio 2010. Ma cosa significa Jambo? Jambo è una parola della lingua shawili, una delle lingue più diffuse in Africa, e vuol dire “ciao”. In una strofa del testo di Giusy appare la frase Jambo Bwana, che significa “salve signore”. Questo è anche il titolo di una canzone del gruppo keniota Uyoga, brano molto diffuso in Africa. Senza dimenticare che il termina bwana veniva usato dai neri in epoca coloniale come segno di rispetto per i loro padroni bianchi.

Il testo della canzone Jambo di Giusy Ferreri

We can do what we want

we don’t need to be wild, wild

we make the rules and laws

we can do no wrong

you told me you’re ready

you’re getting to get it

your unloving letters will be melodramatic

you’re my heaven, 24/7

I need you honey, I need your lemon

I don’t need another reason

you’re enough for me

let’s make some memories

E non c’è bisogno di niente

ahi ahi ahi ahi

quando la notte ti prende

ahi ahi ahi ahi

tra il cielo e la savana

tutto girava

Jambo Bwana

dicevi tu guardando me

guardando me

Segui il fiume all’orizzonte

dove l’estate non cambia colore

dai che è vicino anche il sole

sopra alla linea dell’equatore

tu dimmi che vuoi restare

con me se il mare è blu

voglio andarci con te

E non c’è bisogno di niente

ahi ahi ahi ahi

quando la notte ti prende

ahi ahi ahi ahi

tra il cielo e la savana

tutto girava

Jambo Bwana

dicevi tu guardando me

guardando me

We’re on top of the world

continua a ballare

beautiful around us

fino a quando ti pare

you and me

come un’onda che sale

e chi tace

continua a cantare

as you want

fino a che il tempo non scade

finchè il mondo non cade

E non c’è bisogno di niente

ahi ahi ahi ahi

quando la notte ti prende

ahi ahi ahi ahi

tra il cielo e la savana

tutto girava

Jambo Bwana

dicevi tu guardando me

guardando me

Dove è stato girato il video di Jambo con Giusy Ferreri

Il video di Jambo è stato girato in Africa, più precisamente tra Zanzibar e la Tanzania. Le scene di Omi sono state girate invece in Giamaica, terra natale del cantante. Le coreografie del filmato sono state realizzate dalla nota ballerina, attrice e coreografa Sherrie Silver. La giovane ha vinto numerosi premi e ha collaborato in passato con popstar celebri in tutto il mondo quali Rihanna, Rita Ora, Lady Gaga.