Amore e capoeira: il significato della canzone e chi sono le ballerine del video

Inutile negarlo: Amore e capoeira è la canzone-tormentone dell’estate 2018! Creata dal duo di producer Takagi & Ketra e cantata da Giusy Ferreri con Sean Kingston, il brano ha un ritornello semplice e accattivante, che entra subito in testa. Eppure sono in molti a chiedersi il significato di certe parole – come capoeira e cachcace – e il senso di questo pezzo. Senza contare chi vuole saperne di più sulla ballerina che anima il videoclip in questione… Curiosi di sapere tutto? Scoprite insieme a noi le curiosità su Amore e capoeira!

Amore e capoeira è una canzone d’amore allegra e gioisa, che punta sulla voglia di divertirsi e ripartire dopo una storia finita male. Com’è immaginabile, è ispirata ai colori e ai suoni del Brasile e in particolare al Baile do Favela, il ritmo brasiliano partito dai sobborghi di Rio e San Paolo. Il messaggio che vuole trasmettere è più che positivo: dopo una delusione sentimentale si può sempre rinascere e ritrovare la felicità. Il video vuole esprimere proprio questo concetto. Girato tra aridi campetti di calcio, tra favelas e strade caotiche, il contesto sembra più arido che mai ma da qui si riparte con solarità, festosità e positività.

La capoeira è un’arte marziale brasiliana molto armoniosa, simile alla danza. Per qualcuno è un’arte vera e propria, che sfrutta la musica e l’armonia dei movimenti. Ha origini molto antiche: veniva praticata dagli schiavi africani che venivano trasportati in Brasile. Col tempo è diventato uno degli sport cardine del paese sud americano. Di solito, ad ogni performance, partecipano due persone, come si può vedere nel video in basso.

E la cachcace? È un’acquavite brasiliana ottenuta dalla distillazione del succo di canna da zucchero. Può essere bevuta pura o usata come base per cocktail a base di frutta tropicale, come la caipirinha.

La protagonista del video di Amore e capoeira è Thaina Santos, ballerina brasiliana procace e sensuale, scelta tra tantissime danzatrici del Brasile. Insieme a Thaina ballano sulle note della canzone Scarlaty Santos, danzatrice di Carioca di 23 anni, e Cacau Nascimento, attrice e ballerina di Rio de Janeiro.

Com’era inevitabile, il video di Amore e capoeira è stato girato a Rio de Janeiro, in Brasile.

Avevo solo voglia di staccare, andare altrove Non importa dove, quando, non importa come Avevo solamente voglia di tirarmi su Per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale Quando la pioggia cade, cadi tu

Baby gal you nuh have to lie

I can see it in your eyes

You been down and out for too long

Think it’s time to move on, yeah

So come roll with a winna, winna

Drop top in the summer, or the winter winter

‘Nuff a dem a try-yi high but them can’t come closer

when Sean King pull up, gal you know it’s ova

Flex, time to have sex

Push out to bad gyal, me know this is it

now flex, time to have sex

There go yah lover, say you cannot resist, no no

Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira

Cachaça e luna piena

Con me in una favela

Nessuno dorme

C’è il sole anche di notte

L’ho detto mille volte

Che tutto può succedere

Arrivi tu

che in cambio mi chiedi

Una notte speciale

Cercavo un mare calmo e ho trovato te

Col vento così forte, non dirmi buonanotte

Soltanto per stasera

Amore e capoeira

Cachaça e luna piena

Con me in una favela

Con me in una favela

Amore e Capoeira