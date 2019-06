Elisabetta Gregoraci bacia il fidanzato Francesco: l’amore continua

Elisabetta Gregoraci è fidanzata con l’imprenditore Francesco

Continua la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco. Nonostante le voci di crisi trapelate negli ultimi mesi, i due continuano a ritagliarsi dei momenti romantici. E dopo anni di inseguimenti e gossip, il settimanale Chi è riuscito finalmente a immortalare un bacio tra Elisabetta e Francesco. La soubrette e l’imprenditore sono stati beccati dai paparazzi al largo di Lampedusa, dove si sono concessi una giornata di relax e immersioni. E le coccole non sono mancate, segno che la liason prosegue a gonfie vele. La Gregoraci frequenta Francesco da gennaio 2018 dopo aver lavorato con lui in passato. La calabrese è stata infatti testimonial del marchio di cosmesi del compagno.

Elisabetta Gregoraci non ha mai parlato del suo fidanzato

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci è stata brava a vivere con riservatezza il suo amore per Francesco. La coppia è stata paparazzata numerose volte negli ultimi anni ma mai in atteggiamenti troppo complici e intimi. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola dal 12 giugno, sono le prime che mostrano finalmente la realtà. Una realtà fatta di amore e riservatezza, quella tanto auspicata dalla Gregoraci dopo anni passata sotto la lente d’ingrandimento per via del suo rapporto con Briatore.

Elisabetta Gregoraci: compagna innamorata e mamma presente

In attesa di scoprire se e quando Elisabetta Gregoraci commenterà gli scatti che la vedono protagonista con Francesco, la 38enne si gode il piccolo Nathan Falco. L’ex conduttrice di Made in Sud è una madre presente e premurosa che, proprio per amore del figlio, ha scelto di restare a vivere a Montecarlo dopo l’addio a Flavio Briatore.