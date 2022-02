Barbara d’Urso al GF Vip, ecco quando: Signorini dovrà scordare gli attriti

Alfonso Signorini dovrà mettere da parte gli attriti con Barbara d’Urso e dovrà farlo in una serata importante. La nota conduttrice del pomeriggio di Canale 5 approderà nello studio del Grande Fratello Vip 6! Secondo quanto riporta Giuseppe Candela per Dagospia, il reality show ha intenzione di ospitare Barbarella in occasione della finale. Dunque, pare che il pubblico ritroverà la d’Urso nel noto studio nella prima serata di lunedì 14 marzo 2022. L’ospitata è prevista per un motivo ben preciso, che riguarda la programmazione televisiva della prossima stagione.

Barbara è pronta a darsi da fare con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Ed è proprio per il lancio della trasmissione, che la vede approdare nel prime time di Italia 1, che verrà ospitata nello studio del GF Vip di Signorini. E come fa notare Candela, il padrone di casa “dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza”. Tra loro i rapporti sembrano non essere dei migliori. Più volte, Alfonso ha dimostrato di sentirsi molto lontano dal modo di fare televisione portato avanti dalla d’Urso.

Ha preso le distanze da lei e, qualche volta, ha anche evitato di pronunciare il suo nome in diretta. Non è di certo una novità e ora dovrà fare finta di niente, per accogliere Barbarella nel migliore dei modi. Per lei si tratta di un ritorno speciale all’interno del celebre studio di Canale 5. Infatti, il pubblico l’ha più volte vista nelle vesti di conduttrice del Grande Fratello.

La sera successiva alla finale del reality show, debutterà la trasmissione di Italia 1. E pare che solo la prima puntata della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show sarà in diretta. Ci sono già delle novità per quanto riguarda la trasmissione che avrà al time la d’Urso. Mediaset ha ufficializzato la presenza della famosa conduttrice nel prime time di Italia 1 e ha diffuso i primi aggiornamenti.

Il pubblico avrà modo di seguire un programma fatto su misura per lei, in versione reality show. Nel cast pare che saranno presenti Mila Suarez (ex del tanto discusso Alex Belli), Flavia Vento e Aristide Malnati. Ci sarà ovviamente una giuria e sui concorrenti verranno preparate clip legate alle loro storie. Per ora si sa per certo che Cristiano Malgioglio ha declinato l’invito.

Non resta che attendere per scoprire chi altro prenderà parte alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, che prenderà inizio il prossimo 15 marzo 2022. Oltre questo, sembra che nei mesi di marzo e aprile Pomeriggio Cinque andrà in onda da Roma, sempre secondo quanto racconta Dagospia.