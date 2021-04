Barbara d’Urso, Signorini: “Lontano dalla sua tv”. Silenzio rotto su Blasi

In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Alfonso Signorini ha parlato anche di Barbara d’Urso e Ilary Blasi. Gli ascolti tv di Domenica Live non stanno brillando e questo potrebbe pensare che il contenitore del dì festivo di Canale 5 potrebbe essere chiuso il prossimo anno. Nella prossima stagione è circolato anche il nome di Signorini al posto della d’Urso, ma Alfonso ha smentito categoricamente:

“Chi mi conosce sa che non potrei mai condurre un programma la domenica perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici”

Parlando del volto di Canale 5, il conduttore del Grande Fratello Vip continua nella sua presa di posizione piuttosto chiara e che non ha mai nascosto sia in pubblico che in privato. Nel dettaglio, il giornalista ha sostenuto che il suo modo di fare televisione lo considera molto lontano dal suo. A Carmelita ha riconosciuto di avere una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targetizzato perché è una professionista che ha carattere. Anche lui si occupa più o meno degli stessi argomenti, ognuno però ha la sua cifra:

“Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. Quel modo di fare tv è molto lontano da me”

Dopo aver espresso e riconfermato ciò che pensa di Barbara d’Urso, in crisi di ascolti, Signorini ha commentato anche il ritorno di Ilary Blasi in tv al timone della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi:

“Penso che se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto”

Tuttavia ha riservato poco apprezzamenti sulla scelta del cast e degli opinionisti. Secondo il suo punto di vista i concorrenti non sono tra i più forti e tre volti a commentare il reality in studio gli sembrano un po’ troppi. Come è noto L’Isola dei Famosi chiuderà i battenti a giugno prossimo e continuano a sbarcare nuovi naufraghi. Di recente sono arrivati Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Si attende anche l’arrivo di Ignazio Moser bloccato in Messico.

Gli ascolti dell’Isola continuano a calare, probabilmente per la mancanza di dinamiche. Giovedì 22 aprile ha fatto registra un record negativo: 2.838.000 spettatori e il 16,90% di share, dopo l’ottima partenza del 15 marzo scorso che aveva ottenuto 3.602.000 spettatori e il 21,68% di share.