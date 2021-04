Ascolti tv ieri 25 aprile: Mara Venier fa boom con Domenica In. Male d’Urso

La regina incontrastata della domenica pomeriggio ha un nome e un cognome: Mara Venier. Gli ascolti tv del 25 aprile 2021 parlano chiaro. Ancora una volta Domenica In ha fatto il pieno di share e telespettatori. La prima parte ha ottenuto il 18,6% di share con 3.108.000 spettatori, mentre nella seconda ha registrato il 17,9% di share e 2.687.000 spettatori. Come sempre Mara Venier ha sbaragliato la concorrenza. La puntata si è aperta con un omaggio a Milva, la cantante soprannominata la Pantera di Goro morta il 23 aprile scorso per una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer. Un appuntamento, quello con il contenitore del dì festivo di Rai1, ricco di emozioni e sentimenti, con atmosfere rilassate e da un ritmo che tiene alta l’attenzione. L’intervista a Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, è stata molto toccante ed empatica senza cadere nella morbosità che potrebbe accadere altrove.

Niente da fare per Barbara d’Urso che continua imperterrita nel suo crollo negli ascolti tv. Domenica Live ha segnato il 9,9% di share con 1.471.000 spettatori e 1.750.000 spettatori con il 13,2% di share. Nella terza parte ha fatto registrare il 13,6% di share e 1.486.000 spettatori contro Da Noi… A Ruota Libera e sul finire il 10,2% di share e 1.673.000 spettatori. Rispetto alla scorsa settimana gli ascolti per il contenitore di Canale 5 sono leggermente migliorati ma questo non ha portato a una vera e propria ripresa. Francesca Fialdini ha battuto d’Urso con il 14,6% di share.

Avanti un Altro Pure di Sera crolla: Zorzi non aiuta Bonolis. Gli ascolti tv di ieri

Crollo di ascolti per Avanti un Altro Pure di Sera. Paolo Bonolis ha registrato il 14,2% di share con 3.152.000 spettatori. La presenza di Tommaso Zorzi non ha aiutato il conduttore e la trasmissione stessa a fare di meglio. Su Rai1 La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.390.000 spettatori pari al 14.7% di share vincendo la serata.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 The Rookie 1.216.000 (4,6%), Bull 992.000 (3,9%). Italia1 Bumblebee 1.290.000 (5,6%). Rai3 Che Tempo Che Fa 2.679.000 (10,3%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.789.000 spettatori (8,1%).

Rete4 Il Miglio Verde 947.000 spettatori (5,5%). La7 Non è L’Arena 1.717.000 (6,8%) e 1.445.000 (10,8%). Tv8 4 Hotel 417.000 (2%). Nove Supernanny 428.000 (1,7%).