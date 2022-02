La Pupa e il Secchione con d’Urso torna reality: cosa cambia, quando inizia

Ci siamo, La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso è stato ufficializzato. Dopo tanti mesi di chiacchiericci e voci di corridoio, sebbene fosse ormai certo adesso è ufficiale. Mediaset con un comunicato diffuso in mattinata ha svelato le novità del programma e soprattutto la data d’inizio. Quindi anche la conduttrice, Barbara d’Urso, che da settimane anche stava preparando il suo pubblico al ritorno in prima serata. Lo farà su Italia 1, e non sulla rete ammiraglia, ma sarà un programma fatto su misura per lei e quindi in versione reality show. Una versione che ricorda molto quella degli esordi della trasmissione e nella quale la d’Urso potrà esprimersi al meglio.

Non si chiamerà più La Pupa e il Secchione e Viceversa, nel comunicato prende il nome di La Pupa e il Secchione Show, questo per segnare il cambiamento dalle ultime edizioni. Se prima le coppie vivevano in una villa e affrontavano tutto lì, comprese le sfide e i duelli nelle vasche per l’eliminazione, quest’anno si tornerà in studio. Inoltre le registrazioni avvenivano ben prima della messa in onda delle puntate, che raccontavano e narravano i rapporti tra le coppie e non solo.

Con La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso invece le coppie vivranno nella villa nelle stesse settimane in cui il programma andrà in onda. La lasceranno per partecipare alla puntata in studio e non ci sarà spazio solo per le prove, ma anche per narrare le storie e le dinamiche personali. Ci sarà una giuria, della quale non sono stati ancora ufficializzati i nomi ma ne sono spuntati alcuni. Confermatissimo il “no” di Malgioglio, che ha rifiutato proprio a causa di dinamiche con la conduttrice.

Quando inizia La Pupa e il Secchione Show? La data scelta è quella del 15 marzo 2022, quindi nella serata del martedì. Quella stessa sera su Canale 5 andranno in onda le partite di Champions League o di Coppa Italia, si legge ancora nel comunicato Mediaset. L’azienda ha anche elogiato Barbara d’Urso con queste poche parole ma lusinghiere:

“Grazie alla sua esperienza e alla sua versatilità, la conduttrice raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto”

La Pupa e il Secchione Show sarà composto da otto puntate, quindi inizierà il 15 marzo e terminerà il 3 maggio 2022. Saranno tutte in diretta.