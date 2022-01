Barbara d’Urso a La pupa e il secchione: spuntano i primi nomi del cast

La nuova edizione de La pupa e il secchione si farà. Dopo il buon successo degli ultimi due anni Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta sul format, versione italiana di Beauty and the Geek. Cambiando però la conduzione: via Paolo Ruffini e Andrea Pucci, arriva Barbara d’Urso. Proprio così: dopo aver perso Domenica Live e Live-Non è la d’Urso l’artista napoletana è pronta a tornare in prima serata su Italia Uno.

Al momento non è stata ancora ufficializzata una data di inizio – si parla della prossima primavera – ma Dagospia ha già spifferato i primi nomi del cast. Pare che tra le concorrenti ci sarà Flavia Vento, molto probabilmente nelle vesti di pupa. Per la giuria sono invece trapelati i nomi di Antonella Elia e Simona Izzo.

Tre nomi molto vicini a Barbara d’Urso: Vento, Elia e Izzo sono state spesso opinioniste del salotto di Carmelita in passato. E la conduttrice napoletana sarebbe dunque pronta a puntare sull’usato sicuro per il suo ritorno al prime time Mediaset, dove spera di fare buoni ascolti.

Le altre novità de La pupa e il secchione 2022

Tra le altre novità de La pupa e il secchione: il ritorno dello studio a Roma, concorrenti anche Vip (come appunto Flavia Vento), la giuria e la diretta. Insomma, una nuova formula che sia molto vicina allo stile di Barbara d’Urso, pronta ad affrontare questa nuova sfida televisiva.

In questi giorni la presentatrice 64enne si gode le vacanze con gli affetti più cari: tornerà al timone di Pomeriggio 5, dove è attualmente sostituita dalla giornalista Simona Branchetti, lunedì 17 gennaio. Ad oggi sembra improbabile un ritorno di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso come si vociferava tempo fa.

La pupa e il secchione segnerebbe un ritorno in tv pure per Simona Izzo, lontana dal piccolo schermo da qualche tempo. Flavia Vento è stata protagonista a Mattino 5, dove ha raccontato il corteggiamento del finto Tom Cruise sui social network. Antonella Elia, al contrario, è tra i partecipanti di Back to school di Nicola Savino.