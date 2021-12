Barbara d’Urso ricorda Calissano: pioggia di critiche per ciò che ha detto

Barbara d’Urso, con un cinguettio postato su Twitter, ha voluto ricordare Paolo Calissano, il cui corpo senza vita e in stato di decomposizione è stato ritrovato nella serata di giovedì 30 dicembre nella sua dimora. Fatale, secondo le prime ricostruzioni fatte da chi ha iniziato a indagare sul caso, sarebbe stato un mix di farmaci (da comprendere se sia stato assunto volontariamente o casualmente). Tornando alla conduttrice campana, con Calissano ha condiviso il set de La dottoressa Giò.

La d’Urso, nel commemorare l’attore 54enne ha proprio fatto menzione alla fiction di cui lei è protagonista. Peccato che diversi utenti del social dei ‘cinguettii, letto il messaggio di cordoglio, hanno fatto piovere critiche sotto al post, non ritenendolo azzeccato per il funesto evento.

“Ciao Paolo. Abbiamo lavorato tanti mesi insieme. Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso. Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”. Questo è ciò che ha scritto Barbara d’Urso in merito alla scomparsa di Calissano. Il messaggio è stato corredato da una fotografia del set de La dottoressa Giò, con tanto di relativo hashtag.

Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio #PaoloCalissano pic.twitter.com/95iqRZkGDj — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) December 31, 2021

Barbara d’Urso, critiche su Twitter per il messaggio con cui ha ricordato Paolo Calissano

Tanti gli utenti che nel leggere le parole scritte dalla timoniera di Pomeriggio Cinque hanno storto il naso. “Si piange il morto ma non si aiuta il vivo. Tipico del nostro Paese”, ha chiosato Andrea. Gli ha fatto eco Valentina, che ha sottolineato il medesimo concetto: “Si è perso ma non lo ha aiutato nessuno a tornare nel mondo dello spettacolo!”. Altre critiche sui termini ‘ti sei perso’, utilizzati da Barbara. “Nel momento che si era perso dovevate pensarlo, invece…”, ha rimarcato con vena polemica Gianni.

C’è poi stato chi ha trovato di cattivo gusto l’hashtag relativo alla Dottoressa Giò. “Avrei evitato l’hashtag della dottoressa Giò”, ha sostenuto Germana che ha trovato il sostegno di un altro profilo Twitter: “Tanto per dire che hai fatto la dottoressa Giò”. Un altro utente ha biasimato la conduttrice, convinto che abbia voluto mettersi in mostra: “Barbara non perde un colpo per mettersi in mostra. che pena”.

Sono seguite altre stoccate indirizzate al volto di Canale Cinque. “Ma gli amici veri servono anche a riprendere chi si è perso… Tacete. Paolo R.I.P.”, ha tuonato un utente. “Le fragilità … ma voi che lo conoscevate e lo sapevate, dove eravate?”, si è chiesto il profilo OraCle.

“Ovviamente anche lui tuo amico. Non perdi mai occasione”, la bordata riservata alla d’Urso da un’altra persona in disaccordo con quanto da lei scritto. Infine c’è chi ha chiosato un lapidario “ipocrisia“.

Tra tanti giudizi negativi, ce ne sono stati anche di positivi. Qualcuno ha ricordato che fu proprio la d’Urso ad aver organizzato una delle ultime ospitate televisive di Calissano, che fu invitato per un’intervista a Domenica Live, che segnò il suo ritorno in Tv dopo 4 anni di assenza.