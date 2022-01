Malgioglio punge Barbara d’Urso: l’affondo dopo il “no” a Pupa e Secchione

Cristiano Malgioglio è stato ospite a Tv Talk oggi e ha parlato dei suoi numerosi impegni televisivi, tra le tante cose. Malgioglio è da tempo uno dei personaggi del momento, da quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip non si è fermato più. Era amato già prima, ma nel 2017 ha riempito i social con i suoi video e si è fatto conoscere dal grande pubblico, e soprattutto dai giovani. Dove c’è Malgioglio c’è successo oggi e per questo è molto richiesto. Ed è sempre per questo che gli hanno chiesto oggi se non sia sovraesposto sul piccolo schermo.

In un primo momento ha smentito questa ipotesi: “No, non sono sovraesposto, dico molte volte no”. Poi però è scoppiato a ridere elencando i suoi prossimi impegni: oggi a Tv Talk e stasera a Tali e Quali. Domani sarà invece da Fabio Fazio e poi per tutta la settimana sanremese darà a La Vita in Diretta per commentare il festival. Insomma, sarà davvero ovunque in Rai nel giro di pochi giorni! Ed è per questo che si è fatto una risata, dimostrando la sua solita autoironia che tanto piace ai suoi fan. Nonostante sia un po’ ovunque, ha fatto notizia il suo “no” a La Pupa e il Secchione e a Barbara d’Urso.

La conduttrice lo avrebbe voluto come opinionista, ma lui ha fatto sapere di aver rifiutato. Ha ringraziato Mediaset, considera l’azienda una mamma esattamente come Rai perché se non lo richiede una lo richiede l’altra. Lui è contento che abbiano pensato a lui, ma ha confermato di non voler partecipare e pare anche a causa della d’Urso:

“Il problema è che Barbara ti fa poco parlare. Quando parlo io dice no no c’è il tassativo, c’è il tassativo…”

Un problema di cui Malgioglio si era lamentato già al Grande Fratello, quando è stato opinionista proprio con la d’Urso alla conduzione. Evidentemente questi precedenti lo hanno spinto a rifiutare, certo che non avrebbe avuto lo spazio per esprimersi.

Malgioglio parla di Sanremo 2022, ma si confonde col Presidente della Repubblica

Dopo aver parlato di Malgioglio come personaggio televisivo, Bernardini ha interpellato il Cristiano autore di canzoni chiedendogli chi candiderebbe alla vittoria di Sanremo 2022. In un primo momento c’è stato smarrimento in studio perché ha iniziato a parlare di politica. Era rimasto a un meme che gli hanno mostrato poco prima su lui Presidente della Repubblica. Appena gli hanno fatto notare l’errore è scoppiato a ridere, insieme a tutti i presenti! Sul possibile vincitore di Sanremo alla fine se l’è cavata così: “Non ho ascoltato ancora le canzoni, non posso decidere chi candidare. Sai, non me ne frega niente”. Poi ha aggiunto che fa il tifo per un giovane, soprattutto in previsione dell’Eurovision Song Contest.