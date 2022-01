Barbara d’Urso, nuovo show. No di Malgioglio: “Ecco perché ho rifiutato”

Presto il pubblico Mediaset ritroverà Barbara d’Urso in un nuovo show per lei, in prima serata. Ormai da tempo si parla della sua presenza al timone de La pupa e il secchione 2022. Nella prossima primavera su Italia 1, tornerà in onda il programma d’intrattenimento con una nuova edizione. Pare che la produzione abbia deciso di tornare un po’ alle origini, riportando la trasmissione in studio. Non solo, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che verrà anche trasmessa in diretta.

Come anticipato anche da Simona Branchetti, la d’Urso è già pronta a tornare alla conduzione del suo Pomeriggio Cinque. Questo non è l’unico impegno che Barbarella dovrà rispettare sul piccolo schermo. Si parla, appunto, del suo arrivo nell’edizione 2022 de La pupa e il secchione. E pare che la celebre conduttrice sia pronta a dare il meglio di sé e di fare le cose in grande. Ma chi farà parte del cast del programma?

In queste settimane il pubblico è curioso di scoprire chi ricoprirà i ruoli di giurati e opinionisti all’interno dello studio. E tra i nomi protagonisti dei rumors spunta quello di Cristiano Malgioglio. Il settimanale Oggi aveva anticipato che Mediaset stava corteggiando il cantante per portarlo a far parte del cast del noto varietà di Italia 1. TvBlog ha contattato il diretto interessato per avere delle risposte al riguardo.

Ed ecco che il cantautore ha scelto di dire come stanno davvero le cose. Malgioglio dice ‘no’ a Mediaset e a Barbara d’Urso. Smentisce la sua partecipazione a La pupa e il secchione. Ammette, però, di essere stato contattato per entrare nel cast. “Ho dovuto purtroppo declinare l’invito”, dichiara il cantante. Qual è il motivo del suo rifiuto? Lui stesso ci tiene a spiegarlo.

Attualmente ha altri “progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma”. Detto ciò, precisa di trovare questo show “molto bello e divertente”. Conclude, ringraziando “di cuore” sia la Mediaset che la d’Urso per l’invito. Dà così il suo in bocca al lupo a chi accetterà di svolgere il ruolo di giurato in questa nuova edizione.

Dunque, è certo: il pubblico non ritroverà Malgioglio nel nuovo show di Barbarella nella prima serata di Italia 1. Sembra che il cantautore sia pronto a prendere parte, sempre nelle vesti di giurato, a un “talent show che andrà in onda su uno dei canali della tv portoghese”. Non ci sono delle conferme, però, al riguardo.

La pupa e il secchione 2022 con Barbara d’Urso, cosa si sa sul cast

Intanto, sarebbe arrivato un altro ‘no’ per La pupa e il secchione 2022, quello di Piero Chiambretti. Al momento, BubinoBlog fa sapere che tra i nomi in lizza per il cast della nuova edizione con Barbara vi sono quelli di Simona Izzo e Antonella Elia.

Si vocifera che potrebbero approdare nello show di Italia 1 anche Laura Freddi (che ha conquistato tutti come sostituta di Sonia Bruganelli al GF Vip 6) e di Flavia Vento. Quest’ultima potrebbe parteciparvi come opinionista o come Pupa.

Infine, TvBlog non esclude che possa prendervi parte uno dei volti attualmente presenti nella Casa di Cinecittà, una volta conclusa questa lunghissima edizione da record.