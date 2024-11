Ballando Con Le Stelle, vincitore morale dell’edizione: chi e perché

Ballando Con Le Stelle sta ormai giungendo alle battute finali e tra qualche settimana si scoprirà chi tra le coppie in gara quest’anno si aggiudicherà il titolo di vincitrice. Nel corso delle puntate andate in onda fino ad ora, i diversi concorrenti si sono raccontati nelle clip e nelle coreografie presentate sulla pista da ballo. Alcuni di loro sono riusciti a conquistare sia pubblico che giuria, altri solo uno dei due ed altri ancora hanno convinto un po’ meno. Stando a quanto si è visto per adesso ed alle votazioni sia dei giudici che dei telespettatori le coppie candidate alla finale potrebbero essere quelle composte da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e da Federica Nargi e Luca Favilla. Nulla è tuttavia già scritto. Tra qualche settimana ci sarà difatti l’attesissimo ritorno in gara di Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Inoltre ci sono alcuni ‘outsider’ che potrebbero continuare a stupire ed addirittura strappare il titolo ai favoriti. E’ proprio tra questi che ci sarebbe il vincitore morale della trasmissione.

Quest’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle ci sta regalando davvero moltissime sorprese. Sono difatti numerosi i concorrenti che sono entrati nel cuore del pubblico e ancora non si è certi su chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria. Se in un primo momento i favoriti erano Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Federica Nargi e Luca Favilla, adesso altre coppie stanno uscendo sempre più allo scoperto migliorando di puntata in puntata e conquistando sia telespettatori che giuria. In particolare hanno stupito in positivo Tommaso Marini ed Anna Lou Castoldi. Quest’ultima ha avuto un calo nell’ultima puntata, tuttavia inizialmente era particolarmente apprezzata dai giudici che le attribuivano sempre voti molto alti. Tommaso Marini, invece, sta uscendo fuori piano piano, migliorando di puntata in puntata.

Il vincitore morale di Ballando Con Le Stelle

Proprio lui si può considerare il vincitore morale di quest’edizione di Ballando Con Le Stelle. Il motivo è abbastanza semplice. Tommaso ha mostrato fin da subito grande sintonia con la sua ballerina, Sophia Berto, e soprattutto uno stile molto originale, riconoscibile e personale. Le sue coreografie racchiudono sempre qualcosa di sé e, di conseguenza, arrivano a chi le guarda. Inoltre, a differenza di altri concorrenti, Marini non ha sentito la necessità di raccontarsi eccessivamente all’interno delle clip, preferendo mantenere una certa privacy sulla sua vita. Una mossa che si è rivelata vincente, in quanto è riuscito a creare un alone di mistero intorno a sé incuriosendo tutti.

Lo schermitore ha conquistato giuria e pubblico a casa senza ricorrere a pietismi o strategie, limitandosi semplicemente a fare quello che si dovrebbe fare a Ballando Con Le Stelle: ballare. Così facendo è riuscito anche a convincere Selvaggia Lucarelli, tant’è che questa l’ha definito come il suo concorrente preferito. Anche Caterina Balivo, la quale commenta sempre le puntate dello show di Milly Carlucci a La Volta Buona il lunedì, ha rivelato di avere un debole per lui.

Infine, cosa più importante, Tommaso sembra si stia godendo la sua esperienza a Ballando Con Le Stelle. Si tiene lontano da polemiche e rivalità, pensando semplicemente a divertirsi ed apprendere dalla sua maestra con la quale ha instaurato un bellissimo legame. Può quindi considerarsi lui il vincitore morale del programma, in quanto anche se non porterà a casa la coppa conserverà comunque un bagaglio di ricordi meravigliosi legati alla sua partecipazione ed avrà ottenuto l’affetto del pubblico.