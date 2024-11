Ballando, Lucarelli: “Il mio preferito è Tommaso Marini, perché”

È stato un weekend intenso per Selvaggia Lucarelli. A seguito della diretta di Ballando con le Stelle di sabato 9 novembre, in cui ha avuto un acceso scontro con Sonia Bruganelli, è stata ospite di Domenica In concedendo un’intervista a Maria Venier. La sera del 10 novembre, mentre era finalmente di ritorno a casa in treno, la giornalista ha deciso di passare il tempo rispondendo a diverse domande dei suoi follower tramite le storie di Instagram. Le domande sono state numerose e variegate, alcune relative proprio a quest’edizione dello show di Milly Carlucci.

Ad esempio, un utente le ha chiesto se, al termine della puntata, ci sia occasione per un confronto o chiarimento con i concorrenti di Ballando con le stelle. La Lucarelli ha risposto spiegando che a volte capita d’incrociarsi sulle scale o nei corridoi, ma, vista l’ora tarda in cui chiude la diretta, di solito non ha molta energia per un confronto vero e proprio: “Alle due di notte tendo a dar ragione a tutti quelli che si lamentano, poi il sabato successivo continuo a dargli tre”.

Inoltre, ha colto l’occasione per lanciare un’altra frecciatina a Sonia Bruganelli. Quando le hanno chiesto informazioni sul suo colore di capelli, la giornalista ha replicato ironicamente: “Biondo freddo, ha aiutato a freddare quella che pensava di fare la battutona”. Per rendere ancora più chiaro il riferimento, ha aggiunto un frame della sua espressione dopo la bordata dell’ex moglie di Paolo Bonolis sulla sua newsletter ‘a pagamento’.

Successivamente, un altro seguace le ha domandato chi fosse il suo concorrente preferito di quest’edizione di Ballando con le Stelle. Al che, la giornalista ha fatto il nome di Tommaso Marini, campione di scherma e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo una partenza in sordina, Tommaso sta conquistando sempre di più sia i giudici che il pubblico, grazie alle sue crescenti abilità sulla pista da ballo insieme all’insegnante Sophia Berto, ma anche per i racconti autentici che sta condividendo nel programma: dal rapporto complesso e “tossico” con la scherma alle difficoltà nel creare legami con le persone, e molto altro.

Per Tommaso, la partecipazione a Ballando si sta rivelando un vero percorso di scoperta personale, molto apprezzato anche dalla stessa Lucarelli. “Il mio preferito? Tommaso Marini. Mi sembra forte e fragile, desideroso di capire il suo centro e di mettersi in discussione”, ha acritto la giornalista. Lo schermidore ha poi ricondiviso la storia di Selvaggia, aggiungendo un cuore e l’emoji di una faccina commossa. Marini sembra sempre più sicuro di sé, e c’è chi crede che possa conquistare il podio dell’edizione, contendendolo ad Anna Lou Castoldi, anch’essa tra i favoriti insieme a Bianca Guaccero e Federica Nargi.