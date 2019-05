Ballando 2019, tanti i ballerini per una notte delle semifinali: tra loro anche Massimo Giletti, Elisa Isoardi e Flavio Insinna

Venerdì 24 e sabato 25 maggio tornerà Ballando con le stelle. Dopo aver lasciato spazio sabato scorso (18 maggio) alla grande finale dell’Eurovision Song Contest, il dance show condotto da Milly Carlucci sarà in onda su Raiuno eccezionalmente per due giorni consecutivi, giorni in cui si disputeranno le finali e in cui giuria e televoto decreteranno i finalisti di questa brillante edizione. Due appuntamenti speciali che vedranno anche degli ospiti speciali, infatti tanti saranno i ballerini per uno notte. Nel primo appuntamento di venerdì, dopo qualche tensione con i vertici di Viale Mazzini, arriverà, fra glia altri, Massimo Giletti. Il conduttore di Non è L’Arena su La 7 torna dunque in casa Rai in qualità di ospite. Almeno per il momento, visto che da tempo si vocifera di un suo possibile ritorno al servizio pubblico.

Ballando con le stelle: ecco tutti gli ospiti e ballerini per una notte

Massimo Giletti torna per una sera su Raiuno, dove aveva condotto la domenica pomeriggio L’Arena. Il presentatore e giornalista sarà uno dei ballerini per una notte e stando a quanto riportato da Today, si esibirà partecipando ad una coreografia con tre danzatrici. Insieme a lui, nella stessa serata, anche la campionessa di volley Francesca Piccinini. Questo per quanto riguarda la puntata di venerdì, mentre sabato arriveranno anche Flavio Insinna, Nathalie Guetta (che ritorna dopo la partecipazione dello scorso anno), Nino Frassica ed Elisa Isoardi, secondo quanto invece riportato da Tv Blog. C’è molto attesa per l’arrivo in pista della nuova conduttrice de La Prova del Cuoco, che proprio nel cooking show del primo canale si è “allenata” con il ballerino Samuel Peron.

Massimo Giletti ospite a Ballando dopo il no a Domenica In

Dopo il veto imposto dalla Rai la scorsa settimana sulla presenza di volti delle aziende concorrenti nei principali programmi, che ha fatto saltare l’ospitata di Giletti e Maria De Filippi a Domenica In, il conduttore romano approda come ospite a Ballando con le stelle. Ma come mai da Mara Venier no e da Milly Carlucci si? A fare un’ipotesi è Fanpage. Secondo il giornale online, infatti, il presunto stop ordinato dall’amministratore delegato Salini di Massimo Giletti da Zia Mara, sarebbe giunto per tutelare Fabio Fazio. Che tempo che fa, infatti, è diretto concorrente di Non è l’arena e ospitare Massimo in un programma seguito come quello della Venier avrebbe dato troppo visibilità alla concorrenza.