Fabio Fazio resta in Rai, il suo cachet verrà però ridotto

Fabio Fazio news, il conduttore dopo i rumors, rimane in Rai

Fabio Fazio, dopo i mille rumors e le polemiche sull’ormai famosa intervista a Macron, rimarrà in Rai. A smentire ufficialmente la notizia del suo addio a Che tempo che fa e all’intera azienda è stato il settimanale Oggi. Anche lo stesso Fazio aveva risposto ai gossip sulla propria persona in diretta tv su Rai 1. “Io sto qua due anni, non mi muovo“, così ha commentato il conduttore in risposta alla collega Luciana Litizzetto, durante la puntata di domenica 24 febbraio. Da tempo, infatti, circolano voci insistenti su un futuro di Fazio lontano dalla Rai. Il motivo? Il conduttore di Che tempo che fa sarebbe poco “simpatico” alla nuova dirigenza di Viale Mazzini che, per questo, avrebbe deciso di mandarlo via. La notizia è stata, appunto, più volte smentita. Secondo Oggi e le sue fonti, infatti, Fabio Fazio rimarrà al suo posto ma apportando grandi cambiamenti al programma, soprattutto dal punto di vista economico. Fazio subirà allora un taglio al suo cachet e saranno anche ridotti i costi dello stesso programma.

Che tempo che fa costi, le polemiche sull’intervista a Macron

Il commento fatto da Fabio Fazio in diretta tv a Che tempo che fa basta per placare le voci circa il suo addio alla Rai e al programma che conduce da due anni. Erano ormai giorni che Fazio era finito nel mirino dei media per i costi troppo elevanti del suo programma. A far scattare la scintilla è stata l’intervista realizzata al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Secondo molti, infatti, Fazio sarebbe volato a Parigi a spese dell’azienda Rai e dunque dei cittadini italiani, che pagano un canone annuale all’azienda di Viale Mazzini. Le polemiche però sono state ridimensionate dallo stesso Fazio. Prima di mandare in onda la famosa intervista, il padrone di casa ha voluto placare gli animi e spiegare: “I costi del biglietti aereo andata e ritorno me li sono pagati io quindi non è costato niente alla Rai“. Concludendo così ogni voce o critica feroce nei suoi confronti.

Fabio Fazio resta in Rai e a Che tempo che fa

Dopo il “flop” dell’intervista a Emmanuel Macron, battuta negli ascolti tv da Paperissima su Canale 5, Fazio sembra che rimarrà in Rai. Non solo il conduttore lo ha fermamente dichiarato in diretta, ma anche il settimanale Oggi, ne sembra convinto. Il suo cachet però sarà ridotto e sembra che Fazio sia d’accordo, con le nuove regole dell’ad Rai, Fabrizio Salini. Sembra davvero una rivoluzione quella che Salini sta apportando all’azienda. Dopo le polemiche su The Voice e la partecipazione di Sfera Ebbasta, ormai fuori ufficialmente dal talent, ora si è passati anche alla bufera sulla cancellazione della soap Il Paradiso delle Signore, ed ora anche Fazio.