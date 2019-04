Marzia Roncacci: le parole su Samuel Peron e il sogno dopo Ballando

Ballando con le stelle: Marzia Roncacci parla di Samuel Peron e di un sogno nel cassetto che riguarda la tv

Marzia Roncacci, volto noto del giornalismo italiano, è una delle protagoniste di Ballando con le stelle 2019. La giornalista del tg 2 si è messa in gioco come concorrente, ballando con il ballerino professionista Samuel Peron. La coppia durante l’ultima puntata dello storico dance show di Raiuno è riuscita a battere al televoto Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi, riuscendo a rimanere in pista per continuare l’avventura. Intervistata dal settimanale Di Più, la Roncacci ha speso delle parole molto belle sul suo partner di ballo e ha svelato un sogno che ha nel cassetto, che riguarda proprio il mondo della televisione e che spera di poter realizzare dopo l’esperienza nella trasmissione di Milly Carlucci.

Marzia Roncacci a Ballando 2019: le parole sul partner Samuel Peron

Marzia Roncacci, che recentemente ha rivelato di partecipare a Ballando con le stelle per mettersi in gioco anche con il fisico, è determinata e punta alla vittoria finale. “Se mi metto in gioco lo faccio per vincere”, ha dichiarato nell’intervista al settimanale dove ha parlato anche del suo compagno sul palco Samuel Peron. “Avere lui come maestro per me è stata la classica ciliegina sulla torta”, rivela schietta. La simpatica giornalista, infatti, sperava che fosse proprio lui il suo insegnante nello show di ballo: “Samuel era il mio preferito: la sua bella presenza, il suo bel sorriso e il suo modo di ballare mi sono sempre piaciuti”, rivela.

Marzia Roncacci, il sogno professionale: “Diventare conduttrice di un programma di informazione e intrattenimento”

L’attuale concorrente di Ballando afferma stare in coppia con il Peron è stata una sorpresa e un sogno realizzato, perché Milly Carlucci glielo ha fatto sapere solo durante la prima prova. Ma Marzia Roncacci ha anche un altro sogno nel cassetto, un sogno professionale: “Mi piacerebbe mettermi alla prova in un programma di intrattenimento, diventare conduttrice di un programma capace di unire l’informazione di qualità allo spettacolo”, confessa. Marzia crede che possa essere un’avventura adatta al suo carattere gioviale. Dopo aver sofferto da giovane, adesso affronta la vita con leggerezza e quindi spera: “Chissà, forse proprio Ballando con le stelle potrebbe aiutarmi a realizzare questo mio sogno, aprendomi le porte dell’intrattenimento in tv”.