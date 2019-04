Marzia Roncacci parla del marito geloso a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle: Marzia Roncacci racconta le difficoltà della sua vita

Tempo di confessioni a Ballando con le Stelle per Marzia Roncacci. La giornalista del Tg2 ha confidato alcuni aspetti della sua vita privata, fino ad oggi sconosciuti al grande pubblico. Il mezzo busto Rai ha ammesso di aver avuto una vita intensa, fatta di tante gioie ma altrettante difficoltà. La Roncacci ha raccontato di aver avuto un figlio all’età di 21 anni e di aver “combattuto” per un lungo periodo contro un marito geloso. “Studiavo all’università e mi occupavo di mio figlio, mi davo molto da fare eppure mio marito era geloso di tutto. Questo mi ha creato tanti problemi”, ha confessato la Roncacci. “Stasera ballo a nome di tutte le donne che vivono l’emancipazione femminile senza perdere la loro femminilità”, ha scritto Marzia sui social network prima della diretta del varietà di Rai Uno.

Marzia Roncacci di Ballando con le Stelle: vita privata top secret

Fino ad oggi la vita privata di Marzia Roncacci è sempre stata poco nota al grande pubblico. Della giornalista si sa solo che proviene da una famiglia di medici ed ingegneri e che si è avvicinata al mondo del giornalismo dopo la laurea in Geografia. Successivamente la Roncacci ha preso un altro titolo di studio: la laurea in Lettere e Filosofia. Ha iniziato a lavorare in radio per poi passare alla televisione, dove da venti anni è nella redazione del Tg2.

Marzia Roncacci ha vinto tanti premi giornalistici

Marzia Roncacci di Ballando con le Stelle ha vinto nel 2009 il premio Media Price, mentre nel 2010 il premio Comunicazione e Salute. Nel 2013 si è aggiudicata il premio Personalità Europea e nel 2014 il Premio Donne della comunicazione.