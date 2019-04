Ballando con le stelle: la giornalista Marzia Roncacci spiega perché ha deciso di partecipare al programma

Marzia Roncacci, tra le concorrenti di Ballando con le stelle 2019, ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a partecipare allo storico dance show condotto da Milly Carlucci. La stimata giornalista di Raidue ha deciso di mettersi in gioco, balzando dal secondo canale alla prima serata del sabato di Raiuno, mostrandosi in una veste del tutto inedita. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale della Rai, Radio Corriere Tv, ha raccontato perché ha deciso di mettersi in gioco, rivelando che la sua è una vera e propria sfida. L’ex conduttrice di Tg2 Costume e Società e Medicina 33 danza in coppia con il ballerino professionista Samuel Peron e per il momento sta andando abbastanza bene. Nonostante qualche critica indesiderata da parte di Selvaggia Lucarelli, nell’ultima puntata si è classificata settima su dodici concorrenti ancora in gara.

Marzia Roncacci: “A Ballando metto in gioco tutto, anche il fisico!”

Perché la giornalista del telegiornale di Raidue ha deciso di partecipare ad un programma come Ballando con le stelle? Marzia Roncacci l’ha spiegato a Radio Corriere Tv, rivelando che per lei questa nuova esperienza rappresenta una vera e propria sfida. “Mi piacciono tantissimo la musica e il ballo, sono una grande passione che mi porto dietro da sempre. Ma questa è anche una sfida con me stessa”, spiega. Poi rivela che ha voluto mostrarsi al pubblico in un modo diverso dal solito: “Con il mio lavoro uso solitamente solo il viso, gli occhi, la bocca, la testa, non il fisico. Mi sono detta: Marzia, questa volta metti in gioco tutto”. Nuove confidenze per la 53enne che dopo aver confidato alcuni aspetti inediti della sua vita privata, ha svelato che i suoi parenti sono entusiasti di questa avventura nel mondo del ballo: “Per il valzer mi hanno dato un 10 e lode, effettivamente non ho sbagliato un passo”.

Ballando 2019, Marzia Roncacci è contenta di Samuel Peron e afferma: “Sono certa che continuerò a ballare”

Il celebre mezzobusto Rai dichiara anche di essere contenta del suo partner nel programma. E quando le viene chiesto che voto darebbe all’affinità con Samuel Peron, sgancia un bell’otto. Poi afferma che dopo l’esperienza a Ballando 2019 sicuramente non abbandonerà il ballo. Ecco le sue parole: “Sono certa che continuerò, sono rapita

quando vedo i ballerini danzare con classe e semplicità. E poi nel ballo coniughi il vivere la musica e il movimento del corpo, credo sia una forma di comunicazione eccezionale”.