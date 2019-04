Ballando con le stelle 2019 pronostico vincitore: ci sono già i favoriti

Ballando con le Stelle 2019: pronostico e favoriti alla vittoria

La quattordicesima edizione di Ballando con le stelle è giunta alla quarta puntata ed è già possibile tirare alcune somme. Chi sono i favoriti alla vittoria finale e chi potrebbe essere il vincitore? I siti di scommesse monitorano costantemente la situazione e in base agli accadimenti calibrano le quote. Tanti i vip dello spettacolo ed i personaggi accattivanti che, nel corso della trasmissione, sorprendentemente potrebbero farcela. Al momento però, il favorito assoluto sembra proprio essere Pablo Daniel Osvaldo. Il cantante ed ex calciatore è dato come vincitore dalla maggior parte dei bookmaker. Ma attenzione anche a Milena Vukotic che, in seguito all’exploit della terza puntata, insegue il bell’argentino in testa alle quote del vincente di Ballando con le Stelle 2019.

Favoriti Ballando con le stelle: le quote

E se alla fine la spuntasse Suor Cristina? Anche la tanto gioiosa quanto discussa religiosa non è quotata male. Ma vediamo nel dettaglio la situazione secondo i principali siti di scommesse, come Eurobet e Stanleybet. Il favorito in assoluto è appunto Pablo Daniel Osvaldo con quote che oscillano tra 2.75 e 3.00. Subito dietro troviamo la raffinata ed ironica attrice Milena Vukotic e Sister Cristina (entrambe a 3.00 e 3.50). Distaccato di pochissimo, al quarto posto, troviamo invece Ettore Bassi che, se continua a ballare bene, potrebbe sovvertire le carte in gioco e guadagnarsi la vittoria finale. Quindi potrebbe essere una buona idea tenerlo d’occhio e, magari, puntare qualcosa anche su di lui. In corsa ci sono anche Manuela Arcuri, Nunzia di Girolamo e Marco Leonardi, ma con quote molto più basse. Le vittorie impossibili secondo i centri di scommessa sono quelle di Angelo Russo e Lasse Matberg.

Favoriti Ballando con le stelle 2019: Pablo Daniel Osvaldo – Suor Cristina – Milena Vukotic – Ettore Bassi

Insomma, il pronostico più accreditato è quello che vede consegnare la vittoria di Ballando con le stelle 2019 alla coppia formata da Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunnen. Tra i favoritissimi anche Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; Milena Vukotic e il veterano Simone Di Pasquale e Suor Cristina con la sua crew capitanata da Stefano Oradei. Chi la spunterà davvero?