Ballando con le stelle, Suor Cristina confessa: “Ecco di cosa vado matta”

Ballando, Suor Cristina fa una confessione inedita: “Non so se si può dire…”

Suor Cristina dal 30 marzo è una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2019. Dopo l’esperienza come ballerina per una notte dello scorso anno, è tornata nel programma di Milly Carlucci per mettersi alla prova in gara. La sua presenza nello storico dance show ha creato però non poco scalpore e fatto molto discutere sia i telespettatori che i giudici. La scelta di una carriera nel mondo dello spettacolo spacca i pareri, anche se puntata dopo puntata la suorina sembra guadagnare sempre più consensi. Selvaggia Lucarelli, per esempio, l’ha difesa strenuamente dagli immancabili insulti degli haters del web, affermando che Sister Cristina regala un’immagine fresca e giovane delle suore. E sembra essere proprio così. In una recente intervista a Grand Hotel, infatti, la religiosa trentenne ha raccontato come è la sua quotidianità fuori da Ballando e confessato di avere un debole particolare.

Suor Cristina Scuccia rivela: “Ecco di cosa vado matta”

Intervistata dal periodico Grand Hotel, Suor Cristina Scuccia ha parlato della sua vita da ragazza trentenne e religiosa. Dopo il trionfo a The Voice, che sta per partire con la rivoluzionaria edizione di Simona Ventura, e la partecipazione in vari show, la vita della suora è stata in qualche modo rivoluzionata. Nonostante ciò, conduce una vita molto semplice. La gioiosa concorrente di Ballando, infatti, ha dichiarato di vivere insieme a delle sorelle siciliane a Milano in un pensionato per giovani suore. La curiosità sulle cose più normali è tanta e allora le viene chiesto se fa una dieta particolare per avere tuta l’energia che si vede sul palco. La cantante e ballerina dichiara di mangiare un po’ di tutto, ma di non amare molto la pasta. E poi confessa a sorpresa: “C’è una cosa di cui vado pazza, ma non so se si può dire, magari è pubblicità…”. La Scuccia, proprio come tante persone, adora la nutella.

Suor Cristina ribadisce perché partecipa a Ballando con le stelle: “Con la danza si può diffondere la fede cristiana”

Dopo i vari commenti, le polemiche e anche un sondaggio poco positivo a La Vita in Diretta, la suora ha spiegato più volte perché prende parte al dance show e, più in generale, perché vuol far parte del mondo dell’intrattenimento. Così, dalle pagine della rivista, ribadisce la ragione per la quale balla e canta in tv: “Per portare gioia”. E poi spiega meglio: “Perché con la danza, così come con il canto, si può diffondere la fede cristiana, che è soprattutto una grandissima gioia di vivere”. Per gli stessi motivi ha anche pubblicato il libro Piccola guida alla gioia quotidiana, un manuale per cambiare la propria vita attraverso al preghiera.