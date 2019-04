Suor Cristina a Ballando, il pubblico non si fida di lei: ecco perché

Suor Cristina a Ballando con le stelle, il pubblico non si fida di lei: il sondaggio a La Vita in Diretta

La presenza di Suor Cristina Scuccia a Ballando con le stelle ha creato e continua a creare grande scalpore. La scelta di partecipare al programma fa discutere sia i giurati che i telespettatori (anche se per motivi diversi) e in molti ritengono che la religiosa sia fuori luogo sulla pista dello storico dance show di Raiuno. Così, dopo il trionfo della puntata di sabato 06 aprile, a La Vita in Diretta si è parlato del successo della trasmissione di Milly Carlucci, ma soprattutto si è parlato di Sister Cristina. Attraverso una formula inedita per la trasmissione pomeridiana, al pubblico in studio sono stati dati dei telecomandi per partecipare ad un sondaggio con la domanda: “Vi fidate di Suor Cristina e le confidereste un vostro segreto?”. Fra gli ospiti della puntata anche Anna Pettinelli che, chiamata ad esprimere la sua opinione, ha detto che secondo lei il pubblico si fida, ma invece il risultato ha sorpreso tutti.

Il pubblico non si fida di Suor Cristina Scuccia? Il risultato del sondaggio a La Vita in Diretta

Provoca ancora dibattito la presenza di Suor Cristina al programma del sabato sera di casa Rai. “La mia presenza divide gli spettatori? Non conta cosa fai, ma come lo fai”, ha replicato di recente la religiosa. Eppure sembra proprio che la scelta di partecipare a Ballando con le stelle continui a non piacere al pubblico italiano, che forse sta perdendo un po’ di fiducia nei confronti della sorella siciliana nata artisticamente diversi anni fa a The Voice of Italy. Almeno è quello che emerso a La Vita in Diretta dove è stato chiesto al pubblico in studio se si fidano di Suor Cristina Scuccia e se le farebbero mai una confidenza. Con il 55% percento dei voti le persone presenti in studio hanno decretato che non si fidano, confermando il fatto che la religiosa sta spaccando i pareri con la scelta di ballare in tv. (continua dopo la foto)

Suor Cristina a Ballando: le opinioni del pubblico e di Anna Pettinelli

Dopo il risultato del sondaggio, commentato in studio da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, che dopo si sono dati alle barzellette, ha colpito molto. Così la conduttrice toscana ha deciso di capirne di più, facendo qualche domanda ad alcuni dei votanti. Parlano due signore, la prima afferma che non si fida di Suor Cristina “perché non ha un’aria convincente, non ce la farei a confidarmi con lei”. Per l’altra signora, invece, la celebre sorella sarebbe troppo social. Anche Anna Pettinelli, ospite in studio, ha voluto dire la sua, dichiarando: “Per la maggior parte degli italiani una suora deve stare in convento”.