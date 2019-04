Suor Cristina a Ballando con le stelle, il duro attacco: “Non sono favorevole”

Ballando con le stelle, Suor Cristina nel cast: non si placa la polemica

Suor Cristina a Ballando con le stelle sta facendo parecchio discutere. La sua presenza nel cast dell’edizione 2019 è stata oggetto di discussione anche nell’appuntamento di oggi con Tv Talk. Nel programma di Rai 3 si passano in analisi trasmissioni e momenti significanti della settimana precedente. Sabato scorso c’è stato il debutto di Ballando con le stelle 2019 e quindi se ne è parlato. Non sono mancati i confronti con Amici di Maria De Filippi, che ha vinto di poco la sfida agli ascolti. Nello studio di Tv Talk oggi c’era anche Giovanni Ciacci e proprio lui ha mosso una critica sulla presenza di Suor Cristina a Ballando!

Suor Cristina a Ballando con le stelle? “Non sono favorevole”, parla Ciacci

L’argomento è stato intavolato prima sulla presenza dei politici a Ballando con le stelle. Ciacci non è favorevole alla loro partecipazione, ma ha colto la palla al balzo anche per parlare di Suor Cristina: “Non sono favorevole alla partecipazione di Suor Cristina, ma è una opinione mia. Avrà delle evoluzioni nel programma, che non vorrò vedere”, ha detto dicendo che Ballando con le stelle è un programma che cresce con il passare delle settimane. Ci sono due curiosità che possiamo approfondire a proposito di queste parole di Ciacci su Suor Cristina. La prima riguarda un paragone che è stato fatto tra i due proprio a Ballando sabato scorso.

Ciacci a Ballando con le stelle 2019, ecco perché è saltata la sua partecipazione

La seconda invece è sulla mancata partecipazione di Ciacci a Ballando con le stelle 2019. Si parlava infatti di un ruolo tutto nuovo per lui nel programma, ma alla fine è saltato tutto. Ha spiegato lui perché: “C’è stato un problema che non è stato possibile risolvere, proprio a livello contrattuale. Né da parte mia né da parte della produzione. Io avevo i vestiti pronti, avevo un mio ruolo. Ho visto che per ora Milly non mi ha sostituito in questo ruolo, quindi…”. Ci sono speranze di vederlo il prossimo anno? Intanto, Ciacci si è difeso anche dalle accuse sulla sua partecipazione ai programmi di Barbara d’Urso!