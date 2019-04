Giovanni Ciacci sotto accusa: “Ecco perché vado dalla d’Urso”, e tira in ballo Belen

Giovanni Ciacci presente sia in Rai sia a Mediaset, le accuse a Tv Talk

Giovanni Ciacci è stato ospite di Tv Talk oggi e non sono mancate accuse per lui. Il protagonista di Detto Fatto è spesso tra gli opinionisti di Live Non è la d’Urso come di altri programmi di Barbara d’Urso. Il suo passare dalla Rai a Mediaset non è passato inosservato e proprio per questo motivo uno dei presenti in studio ha rivolto la domanda al diretto interessato. La risposta di Ciacci a perché va a Mediaset è stata questa: “Perché questa domanda non la fate a Belen, visto che passa da Rai a Mediaset in continuazione? Io non ho un contratto con nessuno, sono libero professionista. Lavoro a Detto Fatto, mi chiamano a Mediaset in una trasmissione che tra l’altro mi piace tantissimo, quindi perché dire di no? La televisione si fa più per divertimento che per il conto in banca, almeno al mio livello”.

Live Non è la d’Urso, Ciacci si difende dalle accuse

Come avete letto, Ciacci ha anche tirato in ballo Belen nel rispondere alle accuse! Ma nella trasmissione di Rai 3, in cui ha spiegato la verità del bacio in diretta a Detto Fatto, non solo gli è stato chiesto del perché di questo passaggio da una rete all’altra, ma qualcuno ha anche domandato a Ciacci se secondo lui rischia di compromettere il suo personaggio partecipando ai talk della d’Urso. Il costumista non solo ha sottolineato che non si dovrebbe parlare di personaggio, ma ha spiegato che è intervenuto su un tema che lo riguarda. A Live si parlava infatti del matrimonio di Tony Colombo e lui ha anche scritto un libro sui matrimoni, quindi era più che pertinente la sua presenza.

Ciacci dalla d’Urso: “A me diverte, mi fa evadere”

E poi, spontaneamente, si è fatto la domanda e si è dato la risposta: “Perché vado dalla d’Urso? A me la televisione della d’Urso diverte, mi fa ridere, mi fa evadere”. Ciacci ha probabilmente anticipato i presenti in studio, perché una domanda del genere sarebbe potuta arrivare. Infine, quando gli hanno chiesto se il prossimo anno sarà ancora a Detto Fatto, lui ha risposto innanzitutto di domandarlo a Carlo Freccero e che poi sarebbe felice di tornare su Rai 2. Certo è che ha pronto un piano B: “Se non ci sarà più Detto Fatto mi vedrete da un’altra parte”. In tutto ciò, Ciacci a Tv Talk non ha perso occasione di criticare Suor Cristina a Ballando con le stelle!