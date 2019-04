Detto Fatto, bacio in diretta nel pubblico: la verità sul gesto

Bacio in diretta a Detto Fatto, finalmente la verità sul gesto tra il pubblico

Nella puntata di lunedì scorso a Detto Fatto c’è stato un bacio in diretta nel pubblico! L’episodio non è passato assolutamente inosservato e molti si sono interrogati sul perché di quel gesto. Due ragazzi si sono baciati appassionatamente mentre Bianca Guaccero parlava al pubblico a casa. I due giovani sono stati poi interrotti da Giovanni Ciacci, che li ha separati ed è sembrato un momento divertente del programma. Il bacio in diretta a Detto Fatto comunque ha fatto il giro dei social network e non solo! Il video è finito a Striscia la Notizia, oltre che su tutte le testate online.

Detto Fatto, bacio nel pubblico alle spalle di Bianca Guaccero: Ciacci spiega tutto

A rivelare cosa c’era dietro questo gesto è stato proprio Ciacci, che oggi era ospite a Tv Talk. Nel programma hanno mandato in onda il momento incriminato e poi hanno chiesto a Ciacci il perché di tutto questo. Dopo essersi difeso dalle accuse sulla d’Urso, Ciacci ha spiegato il bacio nel pubblico a Detto Fatto: “In una televisione dove tutti parlano, tutti scrivono sui social, volevamo vedere se il primo di aprile qualcuno era attento a ciò che succedeva in trasmissione”. Dunque si è trattato di uno scherzo, di un momento organizzato dalla produzione e che era anche una specie di provocazione.

Ciacci spiega il bacio a Detto Fatto: “Era una provocazione”

Il risultato di questo esperimento è stato positivo: “Se ne sono accorti. Era un pesce d’aprile, ma era anche una provocazione. A volte il pubblico si addormenta durante le trasmissioni, volevamo vedere se qualcuno se ne accorgeva”. Dunque si è trattato sì di uno scherzo, ma anche di un modo per vedere se il pubblico di Detto Fatto è attento a ciò che succede!