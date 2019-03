Ballando con le Stelle prima puntata: pioggia di critiche per Suor Cristina

Com’era prevedibile la presenza di Suor Cristina Scuccia a Ballando con le Stelle 2019 ha scatenato la polemica. Ma ad alimentare le critiche è stata la modalità con la quale la religiosa partecipa al programma di Milly Carlucci. A differenza degli altri concorrenti l’ex vincitrice di The Voice si esibisce con una crew formata da tre ballerini, tra cui Stefano Oradei, che ricopre anche il ruolo di coreografo. “Sono sposata col Signore”, ha spiegato Suor Cristina che per vincolo non può ballare con un altro uomo. Non solo: la Scuccia ha già chiarito che nelle prossime puntate dello show indosserà sempre l’abito religioso.

Su Twitter è polemica per la performance di Suor Cristina

Su Twitter le critiche nei confronti di Suor Cristina Scuccia si sono sprecate. E c’è chi ha tirato in ballo Giovanni Ciacci, protagonista indiscusso della passata edizione di Ballando con le Stelle. “Comunque Zazzaroni scandaloso. L’anno scorso ha letteralmente massacrato Ciacci perché non facevano ballo di coppia e nemmeno una parola contro Suor Cristina. La coerenza si vede anche in questo, a prescindere dal tuo credo religioso”, ha scritto un telespettatore. Sulla stessa lunghezza d’onda il commento di un altro utente: “L’anno scorso polemiche perché Todaro ballava con Ciacci e non c’era contatto. In questa edizione che Suor Cristina balla per suo conto con la crew al seguito invece tutto ok?”.

Suor Cristina è la più votata dai giurati di Ballando

Se sui social network è scoppiata la polemica, nello studio di Ballando con le Stelle Suor Cristina Scuccia è stata acclamata come una vera star. I giurati hanno assegnato alla suora voti alti, per un totale di 45 punti. Un punteggio che ha mandato la religiosa direttamente al primo posto della classifica tecnica della serata.