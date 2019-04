La Vita in Diretta: Fialdini e Timperi si danno alle barzellette e “criticano” gli autori

La Vita in Diretta: Francesca Fialdini e Tiberio Timperi raccontano barzellette e poi “criticano” gli autori

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, duo al timone di questa edizione de La Vita in Diretta, sembrano finalmente in ottima sintonia. Dopo qualche piccolo incomprensione, i due conduttori sempre più spesso si lasciano andare a dei sinceri e divertenti siparietti che tanto piacciono al pubblico, sia in studio che a casa. Nell’ultima puntata del programma pomeridiano di Raiuno (in onda oggi 08 aprile 2019) i due presentatori sembrano più allegri che mai, forse perché tra gli argomenti della puntata c’è “L’arte della barzelletta”. E proprio alle barzellette si sono dedicati Francesca e Tiberio che hanno fatto sorridere, ancora una volta, il loro affezionato pubblico, ma anche lanciato una piccola critica agli autori. Fra gli ospiti in studio per parlare dell’argomento, anche l’attrice e insegnante di dizione e recitazione Fioretta Mari ed il comico e barzellettiere Uccio De Santis.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi: le barzellette e la critica agli autori

Nel programma di infotainment del primo canale si alternano momenti seri, in cui si parla per esempio di cronaca nera, e altri più leggeri e distesi. Come è successo nell’ultima diretta in cui i conduttori parlando di barzellette hanno colto l’occasione per raccontarne un paio. Ad iniziare è la sorridente Francesca Fialdini (che in una recente intervista ha difeso il programma dai bassi ascolti) con una barzelletta proprio sul suo mestiere. “Che cosa fanno due conduttori in mare?”, chiede con aria ilare. “Vanno in onda!”, poi esclama tra le risatine dei presenti in studio. Subito dopo le risponde il collega con una barzelletta inedita: “E cosa fa un giravite sul televisore? ‘avvita’ in diretta!”. Il gioco di parole per Tiberio Timperi non sembra così divertente e allora si toglie la responsabilità, affermando che a scrivere la battuta sono stati i suoi autori.

La Vita in Diretta: Fioretta Mari e Uccio De Santis ospiti

Per parlare dell’argomento i due giornalistiaccolgono nel loro salotto Fioretta Mari e Uccio De Santis che sottolineano quando non sia semplice far ridere raccontando barzellette. Per l’attrice e insegnante di dizione, nonostante il suo ruolo, le barzellette fanno ridere di più se in dialetto. Per il comico e barzellettiere il dialetto in cui si esprime meglio la barzelletta è il pugliese.