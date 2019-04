Francesca Fialdini difende La Vita in Diretta dal calo di ascolti: “Abbiamo ritrovato la forza”

Francesca Fialdini parla della situazione complicata del suo programma La Vita in Diretta: “Abbiamo perso”

Francesca Fialdini ha deciso di dire spassionatamente quello che pensa sul programma che conduce ogni pomeriggio su Raiuno, senza un grande successo in quanto ad ascolti. La brava e bella conduttrice de La Vita in Diretta ha fatto mea culpa, ammettendo alcuni errori iniziali, ma evidenziando anche il miglioramento che la sua trasmissione sta vivendo nelle ultime settimane. “Sul fronte ascolti abbiamo vissuto in questi mesi delle fasi assai diverse tra loro”, racconta al settimanale Vero. La Fialdini afferma che inizialmente la nuova edizione del suo talk, condotto con l’inedita presenza di Tiberio Timperi, era partita bene: “A settembre siamo partiti col botto rimanendo sempre molto competitivi con tutta la concorrenza di quella fascia oraria”. Per poi avere un brusco calo: “Abbiamo cambiato racconto, format, lo abbiamo tarato su altre esigenze e, onestamente, abbiamo perso”. Francesca non parla di quelle presunte incomprensioni con il nuovo compagno di conduzione, ma confessa: “Abbiamo dovuto ammettere che c’era qualcosa che non funzionava”.

La Vita in Diretta, Francesca Fialdini: “Abbiamo ritrovato la forza, adesso registriamo un trend positivo”

Francesca Fialdini conduce La Vita in Diretta dal 2017, prima in coppia con Marco Liorni (presto in partenza con un nuovo inedito ruolo in tv) e poi con Tiberio Timperi. Dopo le sempre più insistenti indiscrezioni che la vorrebbero “fatta fuori” dalla conduzione del programma, la conduttrice al settimanale ammette con onore che, insieme alla squadra di autori e al collega, ha commesso degli errori che hanno allontanato i telespettatori. In qualche modo, però, si difende e parla di fase di miglioramento. “Ci siamo rimessi al lavoro e adesso registriamo un trend di nuovo molto positivo per la trasmissione”, afferma combattiva. Francesca, sempre sorridente sul piccolo schermo, sembra aver patito la difficile situazione della sua trasmissione. Così dichiara: “Abbiamo ritrovato la forza di ripartire e di continuare a marciare al meglio verso la fine della stagione”. E poi aggiunge “lavoriamo con grande serenità”, anche se non menziona direttamente il compagno di dirette Tiberio.

“Ecco cosa mi ha insegnato La Vita in Diretta”: le parole di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, che non ha parlato nell’intervista di una sua possibile sostituzione al timone de La Vita in Diretta, ma che ha fatto un commento amarognolo in una delle ultime puntate, racconta anche di aver imparato varie cose dal programma che conduce da due anni. La presentatrice dichiara di aver tratto degli insegnamenti importanti dalla conduzione del programma. Così rivela di aver imparato a dare valore alle parole e al racconto delle persone e dei personaggi che ospita in studio. Ma soprattutto ha appreso qualcosa di molto utile per il suo mestiere: l’empatia.