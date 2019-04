Angelo Russo rivela come ha speso i soldi guadagnati con Il Commissario Montalbano

Angelo Russo, iconico interprete di Agatino Cattarella nella celeberrima serie Il Commissario Montalbano, è fra i protagonisti dell’edizione in corso di Ballando con le stelle. L’attore, nello storico dance show di Raiuno condotto da Milly Carlucci, balla con la brava e bella ballerina ucraina Anastasia Kuzmina, con cui rappresenta una delle coppie più divertenti e sorprendenti di questa edizione del programma. Russo durante la partecipazione al programma si è raccontato a cuore aperto, parlando del sogno realizzato di recitare in televisione e svelando anche di essersi tolto qualche sfizio con i primi soldi guadagnati. L’imitatore siciliano, infatti, attaccatissimo agli affetti della sua famiglia, è rimasto una persona molto semplice ed è un grande amante dei pappagalli. Ma non solo, nonostante i suoi quasi sessanta anni di età, colleziona e gioca ancora con le macchinine, proprio come come quando era bambino.

L’attore Angelo Russo concorrente a Ballando parla dei guadagni ottenuti con Montalbano

Attraverso le pagine di Grand Hotel, Angelo Russo ha svelato delle cose molto particolari sul suo lavoro e sulla sua personalità. La parte tanto desiderata in Montalbano gli ha sicuramente cambiato la vita, ma non poi così tanto dal punto di vista economico. Quando gli viene chiesto se guadagna bene, risponde così: “Non abbastanza per vivere solo di quello: devo fare anche teatro. Ma Montalbano, più che i soldi mi ha dato la notorietà”. Nonostante ciò, il volto di Cattarella si è tolto qualche sfizio: “Ho comprato due amazzoni estive: sono dei pappagalli bellissimi”. L’attore racconta di amare moltissimo i pappagalli, ma non solo: “Gioco con le macchinine e mi diverto tantissimo. Le collezione da quando ero bambino e ne avrò più di duemila”. E poi rivela che le tiene in una stanza dove non può entrare nessuno, nemmeno al moglie.

Angelo Russo: “Non so cosa farò dopo Ballando con le stelle”

Il simpatico concorrente di Ballando 2019 nella scorsa puntata è finito nella zona rossa della classifica e risulta essere a rischio eliminazione insieme alla sua biondissima partner di ballo. A tal proposito racconta che la moglie lo raggiunge a Roma, dove va in onda il programma e dove si dedica alle prove durante tutta la settimana, solo nel weekend. La donna deve accudire la suocera ottantenne. E su mamma Cristina, dichiara affettuosamente: “Mamma e io siamo legatissimi e ci sentiamo cinque/sei volte al giorno”. Ma cosa farà Angelo Russo dopo l’inedita esperienza come ballerino? Il volto di Montalbano dichiara di non saperlo e di vivere alla giornata. Si ritiene fortunato per avere un bella famiglia, ma ha un rimpianto: “Il fatto che mio padre non mi abbia mai visto in Montalbano”. Purtroppo l’uomo è morto a causa del morbo di Parkinson prima di poterlo vedere sul piccolo schermo.