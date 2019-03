Manuela Arcuri e Pablo Osvaldo a Ballando con le stelle: l’annuncio

Ballando con le stelle: Manuela Arcuri e l’ex calciatore Osvaldo ufficialmente nel cast del programma condotto da Milly Carlucci

Continuano gli annunci di Milly Carlucci sul cast ufficiale di Ballando con le stelle. Il programma danzante di Rai 1 tornerà in prima serata il prossimo 30 marzo. Accanto alla padrona di casa e a Alex Belli, ci saranno infatti tanti nomi anche molto conosciuti della nostra tv e del mondo dello spettacolo italiano e non solo. Ospite da Amadeus a I Soliti Ignoti, Milly Carlucci ha svelato altri due concorrenti che andranno ad occupare un posto nel cast della trasmissione. Questa volta, è ufficiale l’attrice Manuela Arcuri sarà nel cast, dopo diverso tempo di “corteggiamento” della conduttrice. Come la stessa Milly ha dichiarato: “Quanti anni ho speso per corteggiarla“, ed ora la Arcuri torna in tv per la felicità di tutti gli uomini. Una bellezza mediterranea che si contrappone al fascino argentino. Il secondo concorrente annunciato negli studi de I Soliti Ignoti è quello di Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore ed ora cantante.

Manuela Arcuri e Osvaldo nel cast di Ballando con le stelle

Sembra così che il cast di Ballando con le stelle, anticipato dal portale DavideMaggio.it, sia vero. La partecipazione di Manuela Arcuri è una grande sorpresa dato che l’attrice, amatissima dall’Italia, era tanto che non si vedeva sul piccolo schermo. Ma anche Osvaldo non scherza. L’ex calciatore è passato dal calcio, al canto fino ad arrivare alla pista da ballo di Rai 1. Aveva abbandonato il calcio e si era, tempo fa, dedicato alla sua band. Una volta appese le scarpette al chiodo, infatti, aveva fondato un gruppo musicale dal nome “Barrio Viejo“. “Ora lui è un rocker. E vuole diventare un personaggio dello spettacolo“, così lo ha commentato Milly Carlucci.

Ballando con le stelle: tutti i concorrenti svelati

Si sta completando il cast di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, programma dopo programma, sta annunciando tutti i concorrenti del programma. Fino ad ora sono stati confermati: Antonio Razzi, Suor Cristina, Angelo Russo (conosciuto dai telespettatori per il personaggio di Catarella ne Il Commissario Montalbano), Kevin e Jonathan Sampaio, lo youtuber Marco Leonardi, Lasse Matberg, Milena Vukotic e Ettore Bassi.