Kevin e Jonathan Sampaio a Ballando con le Stelle 2019: è ufficiale

Cast Ballando con le Stelle 2019: confermati i gemelli Sampaio

Confermate le indiscrezioni dell’ultimo periodo: i gemelli Kevin e Joanthan Sampaio sono stati scelti come concorrenti di Ballando con le Stelle 2019. Milly Carlucci ha confermato i due modelli a Vieni da me, nel salotto di Caterina Balivo. La bionda conduttrice sta annunciando il nuovo cast volta per volta, programma dopo programma. È partita da Italia Sì, passando per Storie Italiane e Vieni da me fino ad arrivare a La vita in diretta e i Soliti Ignoti. I partecipanti confermati fino ad ora sono: Suor Cristina, Angelo Russo, Antonio Razzi, Marco Leonardi, Ettore Bassi e i gemelli Sampaio. A proposito di questi ultimi due non è ancora chiaro con quale ballerina si esibiranno. “Sono un’unità di ballo. Al momento non sappiamo ancora se saranno accoppiati con una ballerina o con due ballerine”, ha spiegato Milly Carlucci.

Chi sono i gemelli Jonathan e Kevin Sampaio

Jonathan e Kevin Sampaio sono due gemelli di nazionalità portoghese. Classe 1986, lavorano da anni nel mondo della moda. Per dieci anni hanno vissuto a New York e solo di recente sono tornati in Portogallo. Oltre ad essere dei modelli, i due sono anche imprenditori: hanno creato il marchio di calzature Deux Sampaio. Kevin è single (la scorsa estate è stato pizzicato insieme a Madonna) mentre Jonathan è fidanzato da tempo.

Tutto pronto per il ritorno di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle tornerà su Rai Uno sabato 30 marzo e si scontrerà di nuovo con Amici di Maria De Filippi. Confermata la giuria composta da: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto.