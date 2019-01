Ascolti tv sabato 26 gennaio, emozioni e grandi ospiti a C’è posta per te

Lacrime ieri su Canale 5 con Maria De Filippi e i suoi ospiti

Gli ascolti della prima serata di sabato 26 gennaio 2019 premiano ancora una volta C’è posta per te. Lo storico programma di Canale 5 continua ad essere uno tra i più amati dal pubblico italiano. La puntata di ieri della trasmissione condotta da Maria De Filippi ha tenuto davanti al teleschermo 5.457.000 spettatori. Lo show ha registrato uno share pari al 28.6%. Rai1 risponde alla concorrenza Mediaset con Amadeus e una nuova puntata di Ora o mai più. Il talent show musicale è stato seguito da 3.019.000 spettatori con uno share pari al 15.8%. Su Rai2 l’episodio della serie N.C.I.S. Los Angeles ha intrattenuto 1.173.000 spettatori con il 5.1% di share. Infine su Rai3 Le parole della settimana con Massimo Gramellini è stato visto da 1.572.000 spettatori con il 6.8% di share. A seguire Quante storie di sera ha totalizzato 928.000 spettatori (4.2%).

Gerry Scotti, Marco Bocci e Giulia Michelini emozionano a C’è posta per te

Grande spettacolo ed emozioni forti su Canale 5 con C’è posta per te. Gerry Scotti ha mostrato ancora una volta la sua sensibilità durante la storia di Michele e Francesco e non ha nascosto le lacrime neanche davanti alle telecamere. Applausi anche per Marco Bocci e Giulia Michelini che hanno mostrato la loro generosità in un modo del tutto inaspettato. La seconda puntata di Ora o mai più ha invece visto il trionfo di Silvia Salemi ma a far discutere è stata certamente l’accesa discussione tra Amedeo Minghi e Ornella Vanoni. Tornando agli ascolti dei programmi in onda sulle altre reti Mediaset, su Italia 1 il film d’animazione Madagascar 3 ricercati in Europa è stato visto da 1.222.000 spettatori (5.4%) mentre su Rete 4 il film 40 carati ha intrattenuto 691.000 spettatori, pari al 3.2% di share.

Sul Nove commozione per il film Il bambino con il pigiama a righe

Ecco infine i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda sulle reti minori. Su La7 il nuovo appuntamento con la serie Little Murders è stato seguito da 436.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 il film Ricordati di te ha ottenuto 357.000 spettatori con l’1.6% di share. Infine sul Nove il film Il bambino con il pigiama a righe ha tenuto davanti al teleschermo 557.ooo spettatori registrando uno share del 2.5%.