Amedeo Minghi a Ora o mai più: scoppia la lite con Ornella Vanoni

Ora o mai più: perché Amedeo Minghi e Ornella Vanoni hanno litigato

Ancora uno scontro a Ora o mai più per Ornella Vanoni. Questa volta la celebre cantante ha attaccato Amedeo Minghi, ospite della seconda puntata dello show condotto da Amadeus. La rossa giurata e coach ha avuto da ridire sulla canzone Vattene amore, che Minghi ha cantato in coppia con Annalisa Minetti. “Ma che cos’è questa cosa di trottolino amoroso? Ma chi chiama la propria donna trottolino amoroso. È una canzone per bambini”, si è lamentata la Vanoni al momento delle votazioni. Minghi ha replicato incredulo all’attacco della collega, rimarcando il successo che da tempo riscontra questa canzone, diventata un classico della musica italiana.

Amedeo Minghi replica alla polemica di Ornella Vanoni

“È una canzone che ha venduto tanto, spero di farne un’altra così”, ha risposto Amedeo Minghi a Ora o mai più. “Ma che c’entra quanto ha venduto? A me non piace”, ha ribattuto stizzita la Vanoni, che ha poi rifilato un misero 6 ad Annalisa Minetti. Nella diatriba è intervenuta Marcella Bella, altra coach e giurata della trasmissione, che ha difeso l’opera di Minghi. “Bisogna portare rispetto, è una canzone popolare che piace a tutti da tempo”, ha sentenziato la sorella di Gianni Bella.

Ora o mai più: il pubblico dalla parte di Amedeo Minghi

Sui social network il pubblico si è schierato compatto dalla parte di Amedeo Minghi, con numerosi commenti a favore del cantante. “Trovo di una bassezza imbarazzante attaccare Amedeo Minghi su questo brano! 50 anni di onorata carriera denigrato in diretta davanti a milioni di persone, vergognoso!”, ha scritto qualcuno. Mentre qualcun altro ha ribadito: “Pieno sostegno al maestro Amedeo Minghi (che peraltro non ne ha alcun bisogno). Grandissimo autore di personalità raffinatissima”.