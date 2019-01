C’è posta per te: la storia di Cinzia e il regalo alla madre dopo la morte del fratello

Affrontare la perdita di una persona cara non è facile, e di questo dolore stasera si è parlato a C’è posta per te. In trasmissione, però, non è solo la storia di un lutto quella che Maria De Filippi ha voluto raccontare. La conduttrice, infatti, ha voluto portare in prima serata anche l’amore. Quello di una figlia per la mamma e di una mamma per i suoi figli. A scrivere al programma è Cinzia, una ragazza che ha perso il fratello e che, per questo motivo, ha dovuto fare i conti con l’ansia, gli attacchi di panico e tutta una serie di momenti davvero bui e difficili. A starle accanto, sempre e con grande forza, è stata la mamma che, per aiutarla, si è rimboccata le maniche ed ha soffocato il suo dolore. Per lei in puntata sono arrivata Marco Bocci e Giulia Michelini che, in sordina, le hanno lasciato un regalo sicuramente apprezzato.

C’è posta per te: il vero regalo di Giulia Michelini e Marco Bocci è quello che non si è visto in TV

Marco Bocci, dopo aver fatto un discorso sul tempo e l’importanza di godersi i momenti belli cercando di dimenticare quelle brutti, ha regalato alla mamma di Cinzia un braccialetto. Cercando di far sorridere la signora, poi, Giulia Michelini ha consegnato a quest’ultima un grembiule, chiedendole di essere invitata a casa sua per assaggiare il famoso ciambellone al cioccolato che tanto piace alla figlia. A sottolineare che il regalo non fosse solo quello, ma che ci fosse dell’altro per la signora e la figlia, c’ha pensato Maria De Filippi. “Ah ma il regalo è nella doppia tasca” ha detto la conduttrice facendo intendere che ci fossero dei soldi nascosti lì dai due attori. Un aiuto concreto quindi che, dopo le spese affrontate e il momento difficile, farà davvero la differenza per le due donne.

C’è posta per te: l’annello di Giuilia Michelini incanta il web

Dopo il braccialetto e il grembiule, in fine, Giulia Michelini ha voluto regalare alla signora uno splendido anello. Questo, a differenza dei soldi, è stato mostrato a favor di camera dall’attrice di Rosy Abbate, lasciando a bocca aperta il pubblico a casa e anche quello dei social.