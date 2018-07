Rosy Abate 2: iniziate le riprese con Giulia Michelini, anticipazioni dal set

By

Rosy Abate 2: iniziate le riprese, Giulia Michelini già sul set

Rosy Abate è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Interpretata dall’attrice Giulia Michelini, il personaggio di Rosy Abate è diventato famoso grazie alla serie televisiva Squadra Antimafia. Successivamente, Rosy Abate è diventata essa stessa una serie, spin off di Squadra Antimafia. Dopo il grandissimo successo della prima stagione, sono appena iniziate le riprese per la prossima che si anticipa ricca di colpi di scena. Sono state le pagine social di Rosy Abate e la stessa attrice protagonista Giulia Michelini a condividere le prime foto dal set. La seconda stagione della serie tv vedrà cinque puntate che andranno in onda su Canale 5.

Rosy Abate 2: le prime foto dal set con Giulia Michelini, l’anticipazione

“La regina sta entrando in azione“ ha scritto la pagina della serie televisiva Rosy Abate sui social condividendo la foto dell’attrice protagonista Giulia Michelini sul set. Anche la stessa Michelini ha condiviso la stessa fotografia. Ancora sui social vengono mostrate le prime scenografie: “Le nostre location sono sempre elettrizzanti”. Le prime foto condivise al pubblico mostrano, oltre il dietro le quinte della serie, anche una anticipazione che sta scatenando già i fan. Si intravede infatti Giulia Michelini, dunque Rosy Abate, dietro le sbarre di una finestra. In che luogo si trova Rosy? Sicuramente ha tutta l’aria di essere un carcere.

Quando andrà in onda la seconda stagione della serie tv Rosy Abate

Sono appena iniziate le riprese di Rosy Abate 2 e gli affezionati alla serie già aspettano la data di messa in onda. Bisognerà aspettare il 2019 per vedere la seconda stagione di Rosy Abate che sarà trasmessa presumibilmente in primavera su Canale 5.