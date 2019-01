Ascolti tv sabato 19 gennaio: bene Maria De Filippi, Ora o mai più non decolla

Nuovo successo ieri per lo show di Canale 5

C’è posta per te e Ora o mai più sono stati i programmi protagonisti della sfida agli ascolti della prima serata del sabato sera. Ieri, 19 gennaio 2019, su Rai1 è infatti tornato in onda Ora o mai, il talent show con protagonisti otto cantanti che nel passato più o meno recente hanno avuto un grande successo con una o più hits. La prima puntata della nuova stagione è stata seguita da 3.520.000 spettatori, registrando uno share pari al 18.45%. Nuovo trionfo così su Canale 5 per Maria De Filippi che ha regalato una serata di grande spettacolo con la presenza in studio di grandi ospiti come Albano e Romina Power. Lo show della rete ammiraglia Mediaset è stato seguito da 5.173.000 spettatori con il 27.35% di share. Tornando alle reti Rai, su Rai2 il telefilm N.C.I.S. Los Angeles è stato visto da 1.208.000 spettatori (5.28%) mentre Swat ha ottenuto 1.189.000 spettatori (5.27%). Infine su Rai 3 l’appuntamento con Le parole della settimana di Massimo Gramellini ha interessato 1.637.000 spettatori con uno share del 7.24%.

Storie emozionanti e grandi ospiti a C’è posta per te

Un sabato sera di grande spettacolo dunque quello andato in onda ieri su Rai1 e Canale5. Sulla prima rete Rai l’appuntamento era con la prima puntata della nuova edizione di Ora o mai più. La prima puntata del talent show ha visto il trionfo di Paolo Vallesi. Su Canale 5 invece C’è posta per te ha regalato grandi emozioni con la storia a lieto fine di Debora e Denise. Anche questa settimana Maria De Filippi ha poi accolto in studio grandi ospiti come Albano e Romina e i calciatori Barzagli, Chiellini e Bonucci. Tornando agli ascolti delle altre reti Mediaset, su Italia 1 il film d’animazione Madagascar 2 – Via dall’isola ha totalizzato 1.255.000 spettatori, pari al 5.59% di share. Su Rete4 l’appuntamento era invece con il film Riot – In rivolta che è stato seguito da 547.000 spettatori con uno share del 2.5%.

I dati Auditel degli altri programmi in onda in prima serata

Ecco infine i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda in prima serata sulle reti minori. Su La7 la serie Little Murders è stata seguita da 540.000 spettatori, pari al 2.45% di share. Su TV8 il film Il perfetto regalo di Natale ha ottenuto 330.000 spettatori, totalizzando così l’1.5 % di share. Infine sul Nove High Crimes – Crimini di Stato ha interessato 284.000 spettatori (2.3%).