Barzagli, Chiellini e Bonucci in lacrime a C’è posta per te: Nino sorprende i calciatori

A C’è posta per te Barzagli, Chiellini e Bonucci commossi per la storia di Nino

Barzagli, Chiellini e Bonucci erano gli altri due attesissimi ospiti di C’è posta per te dopo Albano e Romina. La storia è quella di Nino, un uomo che ha perso la moglie Stefania dopo la nascita della seconda figlia, a cui ha scritto sua suocera per ringraziarlo del grande padre che dimostra di essere e dell’affetto che non le ha fatto mai mancare. “Nino – queste alcune delle parole della donna -, per me sei come un figlio. Avrei voluto darti il mondo ma il dolore è grande e non so se in questi anni ho fatto abbastanza. Il mio dolore lo porterò finché campo. Tu invece col tuo dolore dovrai accudire i vostri figli. Ho una stima grande per te”.

La storia di Nino raccontato dalla mamma di Stefania: “Il destino si occupa di te e sta facendo la cosa giusta”

La storia di Nino è la storia di un campione, non dei campi di calcio ma nella vita, un po’ come i protagonisti della storia che ha coinvolto Albano e Romina: nonostante la perdita della moglie è riuscito ad andare avanti, ha fatto il possibile per non far sentir sole le figlie e non farle soffrire. “Lo sai – queste alcune delle sue parole – che ti voglio bene, è inutile ripeterlo. Tu stai cercando di rifarti una famiglia con la tua nuova compagna e stai cercando per i tuoi figli una mamma. Avresti potuto divertirti, rifarti delle storie in segreto ma non lo hai fatto perché hai pensato ai tuoi figli, e io per questo ti stimo. Ti voglio bene”. Nino oggi sta cercando di andare avanti con la compagna Ilenia, e questo rende felicissima la madre di Stefania che infatti subito dopo la morte della figlia – ha raccontato Nino – gli ha subito consigliato di rifarsi una vita. “Il destino – questa una delle parti più belle della lettera letta da Maria – si occupa di te e sta finalmente facendo la cosa giusta”.

Barzagli, Bonucci e Chiellini in lacrime a C’è posta per te: il coraggio di andare avanti

I tre calciatori Barzagli, Bonucci e Chiellini si sono commossi durante la storia e hanno manifestato tutto il loro affetto quando hanno abbracciato Nino che ha rivelato di avere un debole in particolare per Bonucci: “Poi io lui l’ho seguito particolarmente – queste le sue parole – perché ha superato un problema, ho pregato tantissimo… Figurati che quando ha deciso di andarsene io l’ho perdonato perché sapevo per cosa gli batteva il cuore. Interessa che tuo figlio sta bene. Quelle sono le cose della vita. Quando vinci vinci perché sei un campione fuori dal campo di gioco”. Il riferimento al figlio di Bonucci ha quasi commosso il calciatore che ha apprezzato tantissimo le parole di Nino. La storia infatti si è conclusa con un regalo stupendo tra le lacrime di tutti. E non è di certo la prima così bella che vediamo: avete visto com’è andato a finire il matrimonio tra Debora e Denise? Anche per loro c’è stato un finale super dopo C’è posta per te!