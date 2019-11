Ascolti tv 5 martedì 5 novembre, in testa la Champions League, Fiorello fa ancora il botto

Rieccoci qui, curiosi come sempre, per scoprire quale canale tv ha fatto compagnia a più italiani ieri sera! Come sarà andato il 5 novembre appena passato? Anche ieri sera, la televisione presentava, per ogni canale, programmi appetitosi tra i più divertenti ai più seriosi, sport, film e telefilm. Per esempio, su Rai Due è andata in onda un’altra puntata de Il Collegio 4, un reality young che si sta affermando sempre più. Oppure su Italia uno c’erano le Iene che con il loro seguitissimo show sono sempre pronte a parlarci della realtà che ci circonda, tra pericoli e non. Spazio anche a film e telefilm. Su Rai Uno è andato in onda il film La nostra terra, che ci ha riportato tra i problemi della mafia degli anni ’70, su Rete Quattro, invece, un appuntamento più leggero con Una Vita, una delle telenovelas spagnole più amate dagli italiani. E non dimentichiamoci dello sport! Perché su Canale Cinque c’era invece la partita con protagonista la nostra Inter. Dunque, vediamo insieme chi è stato il più seguito!

La Champions League 16.7% di share, bene Il Collegio e Le Iene Show

Il film La terra nostra, su Rai Uno, ha conquistato ha conquistato 2.810.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai Due, il reality studentesco Il Collegio 4 ha incuriosito 2.486.000 spettatori con il 10.6% di share. La partita UEFA Champions League 2019/2020-Borussia D. – Inter ha radunato 4.404.000 tifosi ottenendo il 16.7% di share. Su Italia Uno, Le Iene Show ha interessato 1.808.000 spettatori con il 11.2% di share. La telenovela Una Vita, andata in onda su Rete 4, ha rilassato 1.280.000 italiani totalizzando il 5.2% di share. Su Rai 3 #Cartabianca, con Bianca Berlinguer, ha catturato l’attenzione di 1.019.000 spettatori ottenendo il 4.6% di share.

Viva Raiplay! con Fiorello: ecco come è andato il secondo appuntamento

Ieri sera, poi, è andata in onda il secondo appuntamento con Viva Raiplay! condotto da Rosario Fiorello. La prima puntata ha fatto decisamente il botto e la seconda non è da meno! Il nuovo varietà ha riunito 6.310.000 spettatori ed ha ottenuto il 23.8% di share!

Il martedì dei programmi pomeridiani, ecco qual è stato il più seguito

Uomini e Donne è stato seguito da 3.011.000 spettatori (23.2%). Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha tenuto compagnia a 637.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai Uno, Vieni da Me, con Caterina Balivo, ha tenuto incollati allo schermo 1.768.000 spettatori ottenendo il 12.8% di share. Sempre sullo stesso canale, La Vita in Diretta con al timone l’esplosiva coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccolto davanti allo schermo 1.801.000 spettatori con il 14.1% di share. Su Canale Cinque, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.982.000 persone nella prima parte (16.8%), al 18.1% con 2.487.000 spettatori nella seconda e 2.240.000 spettatori nella terza con il 14.6% di share.

Diamo un’occhiata ai quiz show: come sono andati

Rai Uno: l’Eredità condotto da Flavio Insinna ha raccolto 4.990.000 ereditiers con il 24% di share; I Soliti Ignoti – Il ritorno con Amadeus ha incuriosito 5.273.000 spettatori ottenendo il 19.2% di share.

Canale Cinque: Gerry Scotti con Caduta Libera ha riunito 3.941.000 spettatori totalizzando il 19.6% di share.

TV 8: Guess My Age capitanato da Enrico Papi è stato seguito da 584.000 spettatori (2.2%).