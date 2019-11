By

Ascolti tv lunedì 4 novembre, ecco chi ha catturato di più l’attenzione degli tialiani

E anche il primo lunedì di novembre è andato. Quella di ieri sera è stata sicuramente una bella serata per chi è rimasto a casa a guardare comodamente la televisione. Tutti i canali presentavano qualcosa di interessante, dalle fiction, al varietà sino ad arrivare ai talk show! Per esempio su Rai Uno, è tornato Luca Zingaretti con l’amato Montalbano, su Rai Due c’era, invece, Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile mentre su Canale Cinque c’era Barbara d’Urso con il suo effervescente Live – Non è la d’Urso sempre ricco di ospiti pronti a sganciare l’ultimo scoop. Ma quale canale avrà attirato di più l’attenzione degli italiani? Scopriamolo insieme, vediamo chi ha ottenuto più ascolti!

Il commissario Montalbano si conferma re degli ascolti del lunedì

Su Rai Uno Il commissario Montalbano – Il gioco degli specchi ha raccolto davanti al video la bellezza di 4.851.000 spettatori pari al 22.86% di share. Live – Non è la D’Urso, su Canale Cinque, ha conquistato 2.090.000 spettatori pari al 13.25% di share. Il varietà di Rai Due Stasera Tutto è Possibile ha divertito 1.510.000 spettatori pari al 7.50% di share. Su Italia 1 Pacific Rim – La rivolta ha catturato l’attenzione di 1.195.000 spettatori (5.09%). Report, su Rai 3, ha raccolto davanti al video 1.846.000 spettatori pari ad uno share del 7.66%. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.029.000 spettatori con il 5.57% di share.

Rosario Fiorello è tornato in tv, ecco quanti italiani ha incuriosito: i dati

Ieri sera, poi, è accaduto qualcosa di molto speciale. Fiorello è tornato in televisione su Rai Uno, intorno alle 20:30, ha lanciato il suo show Viva Raiplay. La prima puntata sembra esser piaciuta davvero a tantissimi italiani che, entusiasti, hanno lasciato commenti ricchi di approvazione sul web. Ottimi anche gli ascolti. Lo showman con la presentazione del suo varietà ha incuriosito ben 6.532.000 spettatori totalizzando il 25.08% di share!

Ascolti tv, ecco come hanno aperto la settimana i programmi pomeridiani

Caterina Balivo, su Rai 1 con Vieni da Me, ha tenuto incollati allo schermo 1.801.000 spettatori ottenendo il 13.22% di share. Su Rai 2, Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha tenuto compagnia a 633.000 spettatori con il 4.96% di share. Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 2.941.000 spettatori (23.52%). Sempre su Canale 5, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.835.000 persone nella prima parte (16.27%), al 15.27% con 2.052.000 spettatori nella seconda e 1.874.000 spettatori nella terza con il 12.61% di share. Su Rai 1, La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha raccolto davanti allo schermo 1.829.000 spettatori con il 14.83% di share.