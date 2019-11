Eva Henger: confronto a Live-Non è la d’Urso con Mercedesz e Lucas Peracchi

A Live-Non è la d’Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi. In realtà ad entrare per prima in ascensore è stata Mercedesz, che ha cercato di chiarirsi con la madre dopo settimane di ripicche e frecciatine a mezzo stampa. Appena Mercedesz è entrata nella cabina adibita all’ascensore del programma Eva è corsa ad abbracciarla. Un abbraccio lungo e intenso, seguito dall’applauso del pubblico e della conduttrice Barbara d’Urso. L’ex moglie di Riccardo Schicchi era pronta a dimenticare tutto e ad andare avanti ma la figlia l’ha invitata a chiedere scusa e a ritrattare tutto quanto è stato detto nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Ci sono stati pesanti litigi tra di noi, più del dovuto, e un telefonino rotto. Ma Lucas non mi ha mai menata”, ha assicurato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Lucas Peracchi vuole le scuse pubbliche di Eva Henger ma lei tace

A Live-Non è la d’Urso Lucas Peracchi ha prima ribadito di non aver mai denunciato Eva Henger e ha poi chiesto alla “suocera” di chiedere scusa pubblicamente e ritrattare certe parole infondate. Soprattutto perché a detta del diretto interessato Lucas avrebbe perso più di qualche lavoro importante. Eva però si è negata e il suo abbraccio a Lucas, su suggerimento di Barbara d’Urso, non ha migliorato la situazione. Peracchi ha infatti scelto improvvisamente di abbandonare l’ascensore e tornare in studio. “Ero disposto a perdonarla perché è la madre della mia fidanzata, sarà la nonna dei miei nipotini, ma con questo atteggiamento resta il dubbio su di me. Sarò marchiato a vita che sono un violento che picchia le donna”, ha puntualizzato Peracchi.

Mercedesz e Lucas dovevano partecipare ad un programma tv

“Dovevamo partecipare ad un programma televisivo ma è saltato tutto all’ultimo”, ha confidato Mercedesz Henger, piuttosto irritata per il comportamento della madre Eva, che è rimasta ferma sui suoi passi. Cosa succederà dopo questo infuocato confronto?