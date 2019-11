Stasera tutto è possibile, è Nathalie show: De Martino fa scatenare tutti

Stasera tutto è possibile, è Nathalie Guetta show. Stefano De Martino fa scatenare tutti

Primo appuntamento novembrino con Stasera tutto è possibile, uno degli show sicuramente più amati dagli italiani. Ad aprire le porte di casa, ovviamente, il padrone Stefano De Martino che ha dato il benvenuto ai suoi simpatici ospiti. Anche questa sera la rosa dei personaggi che partecipano al programma è super variegata e colorata. Tra i protagonisti, infatti, abbiamo: Francesco Paolantoni, Nathalie Guetta, The Jackal, Elenoire Casalegno, Antonio Giuliani, Arturo Brachetti, Mariano Bruno e Veronica Gatto. Assenti, invece, i due comici napoletani Biagio Izzo e Maurizio Casagrande. Il tema della serata è lo sport e dunque gli ospiti hanno dovuto sfoderare le loro doti atletiche durante i vari giochi e, specialmente, l’adorata Stanza Inclinata.

Stasera tutto è possibile: Nathalie Guetta diverte il pubblico

Se La Stanza Inclinata è uno dei giochi più apprezzati dal pubblico, nella puntata di questa sera il miglior momento è arrivato sicuramente con un altro gioco: Step Anatomy, ispirato alla celebre serie tv Grey’s Anatomy. Francesco Paolantoni doveva fingere di aver avuto un infortunio e di essere finito in ospedale, accompagnato da sua moglie Nathalie Guetta, dove a prendersi cura di lui c’erano due bizzarri dottori: la Casalegno e Fabio Balsamo dei The Jackal. Le risate sono state davvero tante ma a divertire di più il pubblico è stata sicuramente Nathalie, l’indimenticabile Natalina della fiction Don Matteo. Sui social infatti, tanti dei telespettatori si sono soffermati su di lei ed hanno commentato positivamente la sua performance. La cosa che ha divertito di più è stato che l’attrice, molto probabilmente, non aveva capito alcune dinamiche del gioco. “Date una puntata intera a Nathalie”, ha supplicato un twitterino; “Ma perché c’è qualcuno che non adora Nathalie Guetta?”, si è domandato un altro utente. In effetti, la Guetta (sorella del celebre Dj David Guetta) è molto amata!

Nathalie è troppo tenera #staseratuttoepossibile — 𝒞𝓇𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶 (@miss_caffeine_) November 4, 2019

Stefano De Martino tra il ‘caos’ dei suoi ospiti, fa ridere tutti

Ha fatto sorridere anche il momento di ‘confusione’ di Stefano De Martino. Il conduttore che ama mescolarsi con i suoi ospiti durante il programma mentre si giocava a Step Anatomy ha osservato:“Qua si fa fatica anche a capire chi deve essere ricoverato”. Le sue parole hanno scatenato ancor di più l’ilarità del pubblico. Il marito di Belen Rodriguez riesce sempre a sfornare qualche perla come, per esempio, è accaduto la scorsa settimana in compagnia di Mara Venier.