Stefano De Martino conduttore, approvato si o no? Parla il direttore di Rai 2

Stefano De Martino da ballerino a conduttore. Approvato si o no? Il parere di Carlo Freccero, il direttore di Rai 2

Stefano De Martino è sicuramente una delle scoperte, in campo televisivo, più grandi degli ultimi anni. Il marito di Belen Rodriguez ha iniziato la sua carriera ad Amici, ballando e affermandosi come professionista, ma negli ultimi anni ha fatto grandi salti di qualità. De Martino infatti è diventato pure conduttore approdando in Rai prima con il celebre show comico Made in Sud e poi al timone di Stasera tutto è possibile, prendendo il posto di Amadeus. E la sua conduzione piace, convince sempre più il pubblico italiano che, forse, inizialmente poneva in lui poca fiducia.

Stefano De Martino, per Carlo Freccero è un vero e proprio eroe

Dunque, Stefano non può che esserne orgoglioso. Il ‘suo’ Stasera tutto è possibile sta riscuotendo sempre più successo, portando a casa ascolti più che buoni. Gli spettatori del programma sono sempre più soddisfatti della sua conduzione e non sembrano quasi sentir più la mancanza del ‘vecchio’ padrone di casa. De Martino infatti diverte e si diverte, riuscendo a coinvolgere il pubblico e i concorrenti che lo affiancano in questa sua nuova avventura di puntata in puntata. Di lui, oggi ne ha parlato con fierezza anche Carlo Freccero, raggiunto da TvBlog. Il Direttore di Rai 2 ha descritto il ventinovenne come un vero e proprio eroe, per lui è una scoperta entusiasmante: “Finalmente si sta disegnando il palinsesto di Rai 2. Lunedì è un giorno di contro programmazione è De Martino è stato l’eroe di questa contro programmazione”.

Stefano De Martino invitato a Sanremo 2020? Parla Freccero

Si fa sempre più insistente la voce che vede Stefano De Martino come conduttore del DopoFestival nel 2020. Carlo Freccero a TvBlog ha parlato anche di una probabile ospitata dell’ex ballerino di Amici sul palco dell’Ariston. “Forse va a Sanremo, pensi un po! Ho letto sui giornali che è invitato, poi non so se è vero. Ho letto oggi questa cosa”, ha detto il Direttore di Rai 2 sorridendo.