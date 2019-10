Stefano De Martino a Sanremo con la Gregoraci: Belen fuori dai giochi?

By

Stefano De Martino al Festival di Sanremo senza Belen Rodriguez? Ultimi gossip

Si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Stefano De Martino nei panni di conduttore del DopoFestival 2020. L’ex ballerino di Amici è diventato ormai uno dei volti di punta della Rai e da mesi si fa insistentemente il suo nome per il Festival di Sanremo. Inizialmente si era parlato di una nuova co-conduzione di Stefano e Belen Rodriguez dopo le esperienze alla Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro ma negli ultimi mesi questa ipotesi sembra tramontata. Secondo gli ultimi gossip raccolti da Spy De Martino potrebbe essere affiancato da un’altra conduttrice, Elisabetta Gregoraci, che non ha mai calcato il palco dell’Ariston. I due hanno già lavorato insieme la scorsa primavera a Made in Sud, che ha registrato ottimi ascolti.

Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci a Sanremo 2020?

Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Mondadori Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci sarebbero – al momento – i più quotati per la conduzione del Dopo Festival. L’idea diventerà realtà? Intanto il settimanale Vero ipotizza pure un altro nome: quello di Milly Carlucci. Ma anche questo è tutto da vedere visto che la bionda presentatrice il prossimo anno sarà impegnata con Ballando con le Stelle e il nuovo show Il cantante mascherato, che partirà su Rai Uno il prossimo gennaio.

Chi affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2020?

Intanto è mistero su chi affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Il nome che sta circolando in queste settimane con una certa insistenza è quello di Chiara Ferragni mentre si parla di Monica Bellucci come super ospite. La kermesse musicale andrà in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio 2020.