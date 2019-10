Stefano De Martino: il pensiero degli spettatori di Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino: ecco cosa pensano di lui gli spettatori di Stasera tutto è possibile

Eppure, chi lo avrebbe mai detto. Stefano De Martino durante gli ultimi anni si è affermato sempre più come volto televisivo. Da essere un ‘semplice’ ballerino ad Amici, programma di Maria De Filippi, è passato ad essere conduttore e a capitanare alcuni programmi televisivi. Dopo Made in Sud, quest’anno ce le ritroviamo a Stasera Tutto è Possibile, uno dei varietà di Rai Due sicuramente più amati dal pubblico italiano. Le altre edizioni del programma sono state condotte da Amadeus, volto storico Rai, e quindi il paragone con lui è stato inevitabile. Qualcuno sosteneva che il marito di Belen Rodriguez non avrebbe mai raggiunto il livello dello showman di Ravenna ma invece così non è stato. Stefano De Martino è per tutti una piacevole sorpresa e sta piacendo sempre più a chi segue il varietà.

Stasera tutto è possibile: i telespettatori si complimentano con Stefano De Martino

Se fate un giro sul web, sui vari social (Twitter, Facebook ed Instagram) vi renderete conto che pullulano di complimenti rivolti a lui. Insomma l’ex ballerino napoletano piace sempre più nelle vesti di conduttore e c’è chi si augura di rivederlo presto magari al timone di un altro programma. Cosa che, probabilmente, accadrà durante gli inizi del prossimo anno. Si vocifera che per lui sia stato studiato una sorta di dating show ma, per ora, poche cose ancora sappiamo. Mentre guida Stasera tutto è possibile, gli occhi di De Martino brillano segno che è soddisfatto del programma che conduce. Non a caso, qualcuno ha scritto: “Stefano che ride e si diverte è una delle cose più belle di #staseratuttoèpossibile si vede proprio che gli piace davvero”. Qualcuno invece è tornato a paragonarlo con il conduttore de I Soliti Ignoti spendendo solo belle parole: “Amadeus credo sia inimitabile, ma Stefano De Martino sta riuscendo nell’impresa di crearsi la sua credibilità a #staseratuttoepossibile. Si diverte, ride, partecipa. Non conduce, è parte integrante dello spettacolo”. Insomma, Stefano piace eccome!

Stefano De Martino che coinvolge pubblico e concorrenti

Con lui, poi, anche i concorrenti del varietà si divertono tantissimo. Con loro il conduttore si mescola benissimo. Per esempio durante la puntata del 7 Ottobre una fantastica gag con Biagio Izzo ha regalato al pubblico un momento davvero esilarante. Ma non solo, De Martino è in grado anche di gestire abilmente gli imprevisti come, per esempio, è accaduto in una delle scorse puntate.