Stasera tutto è possibile, Biagio Izzo: “Amo Belen”, la risposta di Stefano

Stasera tutto è possibile, la ‘confessione’ di Biagio Izzo: “Amo Belen”; la risposta di Stefano De Martino

Un nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile è andato in onda questa sera, lunedì 7 Ottobre. Il tema della puntata è stato l’amore, per questo motivo il varietà è iniziato con l’entrata di Cupido (Francesco Paolantoni) seguito poi dalla sfilata dei concorrenti, tra cui Nathalie Guetta (la Natalina di Don Matteo), Paola Di Benedetto e il duo comico Arteteca, composto dai due innamorati Monica ed Enzo. Tutti sono entrati con una freccia tra le mani (o in testa), sostenendo che è stato Cupido a tirargliela. Tra gli ultimi personaggi è entrato Biagio Izzo ed è con lui che è iniziato lo show vero e proprio. Il comico è entrato con la freccia tra i pantaloni e avvicinandosi a Stefano De Martino gli ha parlato di Belen.

Biagio Izzo ‘rivela’ di amare Belen Rodriguez, Stefano gli augura buona fortuna

Biagio Izzo ha scherzosamente rivelato al bel conduttore di Stasera tutto è possibile: “Amo Belen”, e poi è andato a sedersi sussurrando il nome della showgirl argentina. L’ex ballerino, nel sentire il nome di sua moglie, è scoppiato a ridere ma comunque ha voluto augurare buona fortuna ad Izzo: “Ami Belen? E in bocca a lupo”. La sua risposta ha scatenato l’ilarità in studio, numerose sono state le risate. Chissà come avrà reagito la bella Rodriguez da casa! Si perché Belen ha guardato il programma e sulle sue Instagram stories ha postato alcuni video con alcuni pezzi della divertente serata. Subito dopo questa simpatica gag la puntata è decisamente iniziata. Durante il primo gioco i partecipanti si sono esibiti in simpatici balletti dove, ancora una volta, l’allegro Izzo ha dato spettacolo.

A Stasera tutto è possibile si balla: il ‘casquè’ di Nathalie Guetta

Ma non solo, anche Paolantoni sembra essersi molto divertito insieme a Nathalie Guetta con la quale ha fatto coppia in un primo momento (e che ha fatto ‘cascare’ sul pavimento mentre ballavano). Paolantoni ha poi interpretato l’uomo disperato, mollato dalla moglie, nella Stanza Inclinata e insieme agli Arteteca e ad Izzo (che gli faceva da psicoanalista) ha dato vita ad una scenetta a dir poco esilarante.