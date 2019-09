Imprevisto a Stasera tutto è possibile: Stefano finisce nella stanza inclinata

Stasera tutto è possibile: l’inizio è epico. Biagio Izzo “da infarto”. Stefano De Martino finisce nella stanza inclinata per un imprevisto

La puntata di questa sera di Stasera tutto è possibile è iniziata in modo spumeggiante. Se seguite assiduamente questo programma, saprete sicuramente che ogni appuntamento è dedicato ad un tema e quello di stasera è il Brasile. La serata è iniziata con un balletto ispirato alla tradizione carioca. Dunque, in studio sono entrate ballerine brasiliane che indossavano i classici costumi tipici del Carnevale di Rio. Subito dopo la performance, Stefano De Martino ha fatto entrare la rosa dei suoi ospiti: Mercedesz Henger, Nunzia De Girolamo, Mariano Bruno, Sergio Friscia, Ariadna Romero, Maurizio Casagrande, Lisa Fusco e Biagio Izzo.

Stasera tutto è possibile: show di Biagio Izzo, risate in studio

E proprio quando è entrato quest’ultimo lo show è iniziato. Il comico napoletano nel vedere le ballerine brasiliane è letteralmente impazzito mostrando il suo gradimento per lo spettacolo che si era appena concluso. Inutile dire che tutti i presenti sono scoppiati a ridere. Izzo infatti si è mostrato accaldato ed ha descritto questo inizio “da infarto”. Stefano De Martino si è poi rivolto alle donne presenti in studio, tra pubblico ed ospiti, annunciando che c’era una sorpresa per loro. E così sono entrati dei ballerini brasiliani la cui esibizione ha fatto impallidire Biagio Izzo che li ha ‘criticati’ con la sua solita ironia. A quel punto, Stefano De Martino lo ha invitato a ripetere la danza dei ballerini insieme a Maurizio Casagrande e Sergio Friscia. I tre hanno dato vita ad un balletto a dir poco esilarante regalando alla puntata un inizio scoppiettante.

Piccolo imprevisto a Stasera tutto è possibile: Stefano de Martino finisce nella stanza inclinata

Dopo l’inizio danzante, la puntata è ufficialmente cominciata. Il primo gioco è stato quello della stanza inclinata. Stefano De Martino ha invitato i concorrenti a salire nella cameretta colorata ma mentre Izzo e Casagrande cercavano di non scivolare via è accaduto un piccolo imprevisto. Nella stanza, infatti, doveva entrare Ariadna Romero ma la porta non si apriva. A quel punto è dovuto intervenire Stefano che ha raggiunto i suoi ospiti e, cercando di non perdere l’equilibrio, ha tentato di aprire la porta rompendone, però, la maniglia che gli è rimasta in mano. La porta si è spalancata ma tutti sono scoppiati a ridere.