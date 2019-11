Fiorello torna in tv e fa subito boom: tutti pazzi per Viva RaiPlay

Viva Raiplay con Fiorello: grande successo per la prima puntata

Fiorello è tornato in tv con il nuovo show Viva Raiplay. Il varietà andrà in onda sulla piattaforma streaming della Rai (del tutto rinnovata) ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.30 a partire dal 13 novembre. Per promuovere lo show Viva Raiplay andrà in onda per pochi minuti su Rai Uno, tra il Tg 1 e I Soliti Ignoti, da lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre. La prima puntata, in onda da via Asiago 10, storica location di Rai Radio, ha lasciato il segno: tanti, tantissimi, i commenti entusiastici apparsi in rete. Il pubblico ha apprezzato la velocità dello spettacolo, che si è rivelato un varietà nel varietà. Con prestigiosi ospiti: da Raffaella Carrà a Pippo Baudo (che ha “battezzato” Fiorello e il suo nuovo programma), da Giorgia a Marco Mengoni, da Biagio Antonacci a Calcutta, senza dimenticare Achille Lauro e una breve incursione di Amadeus.

Viva Raiplay di Fiorello promosso dal pubblico di Rai Uno

“In una televisione lenta, lunga, ovvia e al massimo volenterosa come quella italiana Viva Raiplay è un balsamo di freschezza, velocità e bella irregolarità. Un pugno di minuti mai fermi, pieni di musica e ritmo. Ancora una volta Dio benedica Fiorello, semplicemente perché c’è”, ha scritto su Twitter Massimo Bernardini, il conduttore di Tv Talk. “Sono già innamorata di tutto”, ha invece puntualizzato una telespettatrice. “Fiorello sei inimitabile e dunque unico”, ha osservato qualcun altro.

Fiorello parla del suo ritorno in televisione con Viva Raiplay

“Lo so avevo detto che mi sarei ritirato dalla tv e invece eccomi qua. Sono il Matteo Renzi della tv. Non mi vedete rilassato? Non mi vedete un uomo diverso? Non sono come una volta, con l’ansia, la paura degli hater. Io ormai accetto tutto. Se mia figlia mi dicesse ‘Mi sposo con un hater’ io direi ‘Va bene’. Le critiche non mi fanno più niente”, ha dichiarato Fiorello nel corso della prima puntata di Viva Raiplay.