Emma Marrone e l’intimità: la sua prima volta, l’ultima e i tradimenti

Emma Marrone a ruota libera sull’intimità: la sua prima volta, l’ultima, tradimenti e la risposta sui rapporti dello stesso genere

Emma Marrone si sta lasciando alle spalle uno dei periodi più difficili della sua vita. Il cancro fa meno paura ora che lo ha combattuto e sconfitto, nonostante l’apprensione c’è e ci sarà sempre. Lo dichiara lei stessa alle Iene, alle quali, in un’intervista a tratti ‘leggiadra’, si confida anche sugli aspetti più intimi della sua vita. Tradimenti, la prima volta a letto, l’ultima e molto altro: tutti argomenti a cui non si è sottratta, rispondendo limpidamente con un bel sorrisone. Quello stesso sorriso a cui mai ha rinunciato, nemmeno dopo aver scoperto che la malattia l’aveva aggredita ancora.

Tutte le chicche snocciolate da Emma a Le Iene

Sono tante le chicche emerse dalla chiacchierata. Gesto scaramantico prima dei concerti? “Tocco il sedere ai miei collaboratori”, informa spassosamente la cantante. Si piace? “Non cambierei niente, va bene così”. Quindi niente chirurgia estetica un giorno… “No”. Il suo décolleté pronunciato? “La gente non mi guardava negli occhi quando ero un’adolescente”. Si passa ai dettagli di letto. Al primo appuntamento può finire sotto le lenzuola con un lui? “Sì, se se lo merita.” La prima volta? “A 21 anni”. E l’ultima? “Non me la ricordo”. Dunque, non se la prende se la si apostrofa come ‘zitella d’oro’? “Zitella d’oro va bene. Il problema è che sono troppo intelligente”. Non ha mai avuto rapporti con le donne? “Amo le donne solo in un senso mentale di protezione”.

“Io non ho mai tradito, ma sono stata tradita e ho perdonato”

Si passa al capitolo tradimenti e porte in faccia. Ha mai preso un palo? “Sì”. Tradimenti? “Io non ho mai tradito, ma sono stata tradita e ho perdonato”. Si torna sul tema tumore. Ora che sta meglio continua ad avere paura? “Ovvio, è una paura che non mi lascerà mai […] La mia vita è cambiata totalmente, mangio a morsi la vita, la vivo al 100%”. Ultima domanda intima: mai finita a letto con qualcuno che conta? “Mai fatto”. Cala il sipario, per oggi le confidenze sono abbastanza.