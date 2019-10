Emma Marrone intervista: fidanzato? Verità amara. Tumore era tornato? Sì

Emma Marrone, l’intervista: il fidanzato? L’amara verità. Il tumore era tornato? “Sì”. Si sente la “Vita ipotecata?” “Mi sento come una che deve guadagnarsi ogni giorno”

Emma Marrone ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair a cui ha raccontato nel dettaglio il delicato momento che sta vivendo. Per la prima volta la cantante ha confermato pubblicamente che i problemi di salute che l’hanno riguardata di recente sono imputabili al ritorno del tumore. Sulla questione sono stati scritti fiumi di inchiostro, ma prima della lunga chiacchierata concessa al prestigioso magazine, da parte della diretta interessata, nessuna ammissione. Emma ha anche fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale, dicendo che in questo momento non c’è nessuno al suo fianco. Una confessione non senza una punta di amarezza. Tuttavia l’artista salentina ha dichiarato di essere comunque attorniata di affetti sinceri e importanti, legami veri da assaporare e in cui rifugiarsi.

“Mi sento come una che deve guadagnarsi ogni giorno a prescindere da quello che mi è successo”

Come si è sentita Emma nelle 48 ore successive alla scoperta del ritorno del male? “Con gli occhi umidi. Ho pianto per due giorni perché ho imparato che tirare fuori tutto subito è meglio che covare il dolore. Ma ero nera, sentivo che la mia vita mi stava togliendo una possibilità”. Una risposta che di fatto è un’ammissione del ritorno del male (oggi Emma è guarita). La cantante spiega poi che, dopo il down seguito alla notizia, si è presto risollevata, iniziando una nuova battaglia senza prendersela con il mondo e senza piangersi addosso. Sente di avere “un’ipoteca sulla vita?”. “Mi sento come una che deve guadagnarsi ogni giorno – riflette – a prescindere da quello che mi è successo. Però no, non sento di avere la vita ipotecata. Sarebbe pesante, mi deprimerei e come dicono i medici, la guarigione passa anche dalla testa”.

“Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”

Emma ha anche parlato della sua vita sentimentale. Che cos’è l’amore per lei? “Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono”. Oggi quel qualcuno c’è? “Non mi capita da un paio d’anni”, afferma, smentendo di fatto il gossip fatto trapelare da Chi qualche mese fa che la vedeva felice accanto a un modello norvegese. “Mi manca essere amata, assolutamente sì”, aggiunge la cantante che poi chiosa con una punta di amarezza: “Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo […] Amore è quando rischi di mandare a pu….ane tutta la tua vita […] Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore.”