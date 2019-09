Emma Marrone, fidanzato: come stanno le cose con il modello norvegese, tutto quel che c’è da sapere

Circa due settimane fa, più precisamente il 22 agosto, il settimanale Chi lanciava lo scoop che vedeva Emma Marrone finalmente tornata in love. Lo spiffero della rivista diretta da Alfonso Signorini individuava nel bel modello norvegese Nikolai Danielsen il fidanzato della cantante salentina. A provare che tra i due fosse scattata la scintilla, delle foto in cui venivano immortalati in barca a Capri, rilassati e complici. Ma che cosa ne è stato dello scandinavo? Si trova ancora al fianco di Emma oppure si è trattato soltanto di una conoscenza estiva mordi e fuggi? Questo è ciò che molti si chiedono. Andiamo a scoprire qualcosa di più.

Nikolai Danielsen ed Emma Marrone, cosa sappiamo

Innanzitutto è bene specificare che sia Emma sia Nikolai non hanno mai commentato il gossip che li ha direttamente interessati. Attualmente quindi non si sa se i due abbiano una relazione o l’abbiano avuta. L’unica certezza è che hanno trascorso del tempo assieme, ma non si sa se l’abbiano fatto come amici oppure come due persone un po’ più intime. Nel frattempo, entrambi continuano a seguirsi reciprocamente su Instagram. Il fatto però aggiunge poco a quel che già si sa, o meglio che non si sa: stanno assieme? Lo sono stati? Sono amici? La Marrone sulla sua vita privata ha sempre mantenuto molto riserbo e dunque gli scenari sono tutti possibili. Inoltre c’è un’altra curiosità: in un video pubblicato sui social pochi giorni fa, la cantante salentina è apparsa con una maglietta con scritto: “No boyfriend, no problems.” Casualità o accenno di smentita? Non resta che attendere. Chissà se a breve sbucherà al fianco di Nikolai (uomo intrigante nei suoi 189 cm scandinavi) o se un giorno chiarirà mai la vicenda.

Emma Marrone tra cinema e musica

In questo periodo Emma si sta buttando anima e corpo nel suo ultimo lavoro musicale che ha visto la luce pochi giorni fa, più precisamente venerdì 6 Settembre. Si tratta del suo nuovo singolo Io sono bella, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, con la partecipazione di Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e prodotto da Dario Faini. Inoltre, la Marrone, di recente, si è anche dedicata al cinema, prendendo parte alle riprese del film a cui sta lavorando il regista Gabriele Muccino. Forse Nikolai può attendere. Chissà…